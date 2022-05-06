Анджеліна Джолі готова допомагати з вирішенням проблем українських дітей, які постраждали від війни, - Єрмак після розмови з акторкою

Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак після розмови з акторкою.

​​"Мав розмову з Анджеліною Джолі, яка раніше відгукнулася на моє запрошення та відвідала Україну з гуманітарною метою. Анджеліна є не просто всесвітньовідомою акторкою Голлівуду, але й послом доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Джолі провела в нашій країні два дні, зустрічалася з людьми та дітьми, які були змушені покинути власні домівки через війну, спілкувалася з волонтерами. ... Під час розмови ми з Анджеліною Джолі обговорили необхідність практичних кроків для вирішення проблем, з якими стикаються українські діти через війну, зокрема через вимушене переселення, розлучення з близькими, фізичні й психологічні травми. Анджеліна готова взаємодіяти з відповідальними особами та структурами, які безпосередньо опікуються проблемами дітей, щоб належним чином організувати всю необхідну діяльність і надати практичну допомогу. Окремим питанням є діти, які залишилися без опіки, або перебувають на тимчасово окупованих територіях", - написав Єрмак.

Очільник ОПУ також повідомив акторці про можливість підтримувати Україну за допомогою ініціативи United24 - платформи, на якій можна зробити пожертву кількома кліками із будь якої точки світу.

"Я розповів про ініціативу президента United24, яка має об'єднати людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні, і дозволяє зробити це у декілька кліків. Я запропонував Анджеліні приєднатися до її підтримки", - додав Єрмак.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb