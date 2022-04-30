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Анджеліна Джолі у Львові відвідала дітей у лікарні, поспілкувалась з волонтерами та вимушено переміщеними людьми

30 квітня, 2022 субота
19:12
Суспільство

Голлівудська акторка та пані посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську, та школу-інтернат

Про це повідомив очільник ОДА Львівщини Максим Козицький у facebook. 

"В одному з медзакладів вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську. Її дуже розчулили їхні розповіді. Одна дівчинка навіть змогла приватно розповісти пані Джолі про свою мрію. Також пані посол відвідала школу-інтернат. Спілкувалася та фотографувалася з вихованцями. Пообіцяла, що ще приїде", - написав очільник області.
 



За його словами Джолі також поспілкувалась з волонтерами, які надають медико-психологічну допомогу на Головному вокзалі Львова та подякувала їм за працю.

"Сказала, що вона, як мама, добре розуміє усю складність тих викликів, які постають перед ними, особливо, коли йдеться про допомогу дітям",- сказав Максим Козицький.



Також їй вдалось поспілкуватись із людьми, які виїхали із території де ведуться бої.

"Для нас усіх цей візит був несподіванкою. Багато людей, які побачили пані Джолі на Львівщині, не могли повірити, що це дійсно вона. Але від 24 лютого Україна показала усьому світові, що у нас багато неймовірного. Це дуже цінно, що ми маємо підтримку від людей такого рівня. Обов‘язково переможемо", - додав очільник ОДА.
 
 
  • Раніше акторку помітили у одній з кав'ярень Львова. 
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