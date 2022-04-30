Анджеліна Джолі відвідує Львів. Акторку помітили у одній із кав'ярень
Американська акторка, режисерка, фотомодель та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ відвідали одну з кав'ярень у спальному районі Львова
Відео опублікувала у facebook Майя Підгородецька.
"Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі.
Просто Україну підтримує весь світ", - написала авторка відео.
Раніше Анджеліна Джолі відвідувала хворих українських дітей-біженців у лікарні Риму. Про це писало видання Daily Mail.
- 24 лютого до України прибув актор і режисер Шон Пенн, щоб зібрати інформацію про напад Росії на Україну та передати світу правду.
- 1 квітня Шон Пен закликав багатих людей купити ескадрильї винищувачів F-15 для українців і заявив, що війну РФ проти України міг би завершити один мільярдер.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе