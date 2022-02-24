До України прибув актор і режисер Шон Пенн, щоб зібрати інформацію про напад Росії на Україну та передати світу правду, - ОП
Офіс президента повідомляє про прибуття до України американського актора та кінорежисера, лауреата премії "Оскар" Шона Пенна, який приїхав з метою зібрати правдиву інформацію про вторгення Росії в Україну
Про це повідомляє пресслужба ОП.
"Режисер спеціально приїхав до Києва, щоб як документаліст зафіксувати всі події, які зараз відбуваються в Україні, та донести світові правду про вторгнення Росії в нашу країну. Шон Пенн сьогодні серед тих, хто підтримує Україну в Україні. Наша країна вдячна йому за такий прояв сміливості й чесності", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі повідомляють, що режисер прибув до України сьогодні вранці і відвідав Офіс президента. Пенн розмовляв з українськими журналістами та військовими.
"Шон Пенн демонструє мужність, якої бракує багатьом іншим, зокрема західним політикам. Що більше зараз у нашій країні таких людей, справжніх друзів України, які підтримують боротьбу за свободу, то швидше можна буде зупинити віроломний напад Росії", - йдеться у повідомленні.
В ОП нагадують, Пенн уже приїжджав до України в листопаді 2021 року. Тоді для зйомки документального фільму він побував на Приазов'ї та поспілкувався з українськими військовими.
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