До України прибув актор і режисер Шон Пенн, щоб зібрати інформацію про напад Росії на Україну та передати світу правду, - ОП

Про це повідомляє пресслужба ОП.



"Режисер спеціально приїхав до Києва, щоб як документаліст зафіксувати всі події, які зараз відбуваються в Україні, та донести світові правду про вторгнення Росії в нашу країну. Шон Пенн сьогодні серед тих, хто підтримує Україну в Україні. Наша країна вдячна йому за такий прояв сміливості й чесності", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі повідомляють, що режисер прибув до України сьогодні вранці і відвідав Офіс президента. Пенн розмовляв з українськими журналістами та військовими.



"Шон Пенн демонструє мужність, якої бракує багатьом іншим, зокрема західним політикам. Що більше зараз у нашій країні таких людей, справжніх друзів України, які підтримують боротьбу за свободу, то швидше можна буде зупинити віроломний напад Росії", - йдеться у повідомленні.



В ОП нагадують, Пенн уже приїжджав до України в листопаді 2021 року. Тоді для зйомки документального фільму він побував на Приазов'ї та поспілкувався з українськими військовими.





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