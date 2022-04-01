Актор Шон Пен закликав заможних людей купити для України дві ескадрильї винищувачів F-15
Американський актор Шон Пен закликав багатих людей купити ескадрильї винищувачів F-15 для українців і заявив, що війну РФ проти України міг би завершити один мільярдер
Про це він написав у твітері.
"За відкритою інформацією, дві ескадрильї F-15 або 16 (це 12 літаків з кращими технологіями, ніж російські Міг або Су), літати на яких можна швидко навчити українських пілотів (за 3 тижні), коштуватимуть покупцям приватного сектору приблизно $300 млн", - зауважив актор.
За словами Шона Пена, якщо додати протиракетну оборону вартістю $200 млн, загальна сума становитиме $500 млн.
"Один мільярдер міг би завершити цю війну в Україні. Звісно, є доповнення до озброєння та підтримки креативних злітно-посадкових смуг тощо, але, здається, варто подумати", - наголосив він.
- Нагадаємо, раніше Шон Пен зажадав від організаторів церемонії вручення "Оскарів" надати слово президенту України Володимиру Зеленському.
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