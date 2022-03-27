Про це повідомляє CNN, - інформує Еспресо.TV.

Якщо ж Академія відмовить, то Шон Пен бойкотуватиме церемонію. До цього ж він закликав і відвідувачів. А також він пообіцяв позбутися своєї статуетки, яку отримав у 2008 році за роль у фільмі "Молоко".

"Я молюся, щоб цього не сталося. Я молюся, щоб не знайшлося зарозумілих людей, які вважають себе представниками вищого блага в моїй галузі, які вирішать не зв'язуватися з керівництвом України. Я просто сподіваюся, що цього не станеться, а якщо станеться, сподіваюся, всі підуть із зали", - заявив режисер.