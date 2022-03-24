Шон Пенн підписав угоду з мером Кракова, щоб спільно допомагати українським біженцям

Про це пише видання NFP.



Згідно з угодою, благодійна організація "CORE", яку заснували Пенн та Енн Лі для допомоги Гаїті після землетрусу 2010 року, надаватиме організаційну та матеріальну підтримку Кракові. Вона також використовуватиме свій досвід у попередніх гуманітарних кризах, щоб консультувати владу.



Лі повідомив, що неурядова організація вже зібрала 1,5 мільярда доларів у США, щоб допомогти українцям, і надає підтримку як у Польщі, так і в Румунії, куди прибуло понад півмільйона біженців.



Сам Пенн перебував в Україні, працював над документальним фільмом, коли Росія почала повномасштабну війну. Про це він написав у Twitter.



"Я і двоє колег пішки пройшли милі до польського кордону, покинувши наш автомобіль на узбіччі дороги. Майже всі автомобілі на цій фотографії перевозять тільки жінок і дітей, більшість без будь-яких ознак багажу, і автомобіль, який є єдиною цінністю", написав Шон.



Нагадаємо, допомога для українців у Польщі з'явилась на порталі Дія.Бізнес.

За даними видання, Краків був одним із головних напрямків для тих, хто приїхав до Польщі. Зараз там проживає близько 130 000 біженців.