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Допомога для українців у Польщі з'явилась на порталі Дія.Бізнес

19 березня, 2022 субота
13:48
Суспільство Дія

Щоб підтримати співвітчизників у Польщі, команда порталу Дія.Бізнес створила спеціальну тематичну сторінку. На ній можна знайти корисну інформацію українською мовою.

Про це повідомляють у Мінцифри. 

"Від початку повномасштабної війни Росії проти України за кордон вимушено виїхали понад 2,5 мільйона українців. Більшість з них наразі перебувають у Польщі. Щоб підтримати співвітчизників, команда порталу Дія.Бізнес створила спеціальну тематичну сторінку", – йдеться в повідомленні.

На тематичній сторінці можна знайти:

  • інформацію про працевлаштування і вакансії у Польщі;
  • гарячу лінію інформаційної допомоги;
  • корисні посилання;
  • поради з відкриття бізнесу у Польщі, навіть якщо у людини немає польського громадянства;
  • відповіді на поширені запитання про документи, терміни перебування, дозволи тощо.
Цей розділ на Дія.Бізнес було створено за підтримки Департаменту торгівлі стратегічними товарами та технічної безпеки Міністерства економічного розвитку та технологій Польщі.
  • Нагадаємо, станом на 17 березня у застосунку "Дія" понад 160 тис. українців пожертвували 150 млн грн до фонду допомоги армії "Повернись живим".

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Польща
війна з Росією
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