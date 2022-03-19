Допомога для українців у Польщі з'явилась на порталі Дія.Бізнес

Про це повідомляють у Мінцифри.



"Від початку повномасштабної війни Росії проти України за кордон вимушено виїхали понад 2,5 мільйона українців. Більшість з них наразі перебувають у Польщі. Щоб підтримати співвітчизників, команда порталу Дія.Бізнес створила спеціальну тематичну сторінку", – йдеться в повідомленні.



На тематичній сторінці можна знайти:

інформацію про працевлаштування і вакансії у Польщі;

гарячу лінію інформаційної допомоги;

корисні посилання;

поради з відкриття бізнесу у Польщі, навіть якщо у людини немає польського громадянства;

відповіді на поширені запитання про документи, терміни перебування, дозволи тощо.

Нагадаємо, станом на 17 березня у застосунку "Дія" понад 160 тис. українців пожертвували 150 млн грн до фонду допомоги армії "Повернись живим".

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Цей розділ на Дія.Бізнес було створено за підтримки Департаменту торгівлі стратегічними товарами та технічної безпеки Міністерства економічного розвитку та технологій Польщі.