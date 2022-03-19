Допомога для українців у Польщі з'явилась на порталі Дія.Бізнес
Щоб підтримати співвітчизників у Польщі, команда порталу Дія.Бізнес створила спеціальну тематичну сторінку. На ній можна знайти корисну інформацію українською мовою.
Про це повідомляють у Мінцифри.
"Від початку повномасштабної війни Росії проти України за кордон вимушено виїхали понад 2,5 мільйона українців. Більшість з них наразі перебувають у Польщі. Щоб підтримати співвітчизників, команда порталу Дія.Бізнес створила спеціальну тематичну сторінку", – йдеться в повідомленні.
На тематичній сторінці можна знайти:
- інформацію про працевлаштування і вакансії у Польщі;
- гарячу лінію інформаційної допомоги;
- корисні посилання;
- поради з відкриття бізнесу у Польщі, навіть якщо у людини немає польського громадянства;
- відповіді на поширені запитання про документи, терміни перебування, дозволи тощо.
- Нагадаємо, станом на 17 березня у застосунку "Дія" понад 160 тис. українців пожертвували 150 млн грн до фонду допомоги армії "Повернись живим".
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