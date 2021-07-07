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Англія - Данія: букмекери спрогнозували, хто стане другим фіналістом Євро-2020

7 липня, 2021 середа
18:28
Спорт Гаррі Кейн

У другому півфіналі Євро-2020 збірна Англії зіграє проти національної команди Данії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають фаворитом півфіналу Англію, на перемогу якої пропонують коефіцієнт 1,77, на нічию дають - 3,55, виграш Данії - 5,60. Ймовірність виходу до фіналу команди Гарета Саутгейта - 1,35, того, що там зіграє команда Каспера Г'юлманда  - 2,18. 

Англія на шляху до півфіналу Євро-2020 перемогла на груповому раунді Хорватію (1:0), Чехію (1:0) та зіграла внічию з Шотландією (0:0). У 1/8 фіналу команда Гарета Саутгейта здолала Німеччину (2:0), а у чвертьфіналі - Україну (4:0). 

Данія розпочала виступи на Євро-2020 у групі з поразок від Фінляндії (0:1) та Бельгії (1:2), а потім переграла Росію (4:1) та вийшла у плей-офф. У 1/8 фіналу Каспера Юльманна розгромили Уельс (4:0), а у чвертьфіналі виявилися сильнішими за Чехію (2:1). 

Фінал пройде 11 липня на лондонському "Вемблі". Переможець сьогоднішнього матчу зіграє проти Італії, яка перемогла Іспанію в іншому півфіналі.

Євро-2020

Півфінал

7 липня

Англія - Данія

Лондон, стадіон "Вемблі"

Початок о 22:00

Пряма трансляція на телеканалі "Україна"

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