Англія - Іспанія: де та коли дивитись фінал молодіжного ЧЄ з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери прогнозують, що Англія переможе у фіналі Євро-2023, коефіцієнт - 2,70. Трохи менше шансів дають Іспанії - 2,95. Аналітики не вірять в нічию у основний час - 3,35.

На шляху до фіналу Євро-2023 молодіжна збірна Англії випередила у груповому раунді Ізраїль, Чехію та Німеччину. У плей-офф переграла Португалію та Ізраїль.

Збірна Іспанії перемогла Україну у півфіналі Євро-2023, а у чвертьфіналі виявилась кращою за Швейцарію. На груповій стадії іспанці за додатковими показниками випередили нашу молодіжку, випередили Румунію та Хорватію.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Найкращі команди турніру отримали путівки на Олімпіаду-2024. На Іграх у Парижі зіграє Англія, Франція, Україна, Ізраїль та Іспанія.

Євро-2023 (U21)

Фінал

8 липня

Англія - Іспанія

Батумі, стадіон "Аджарабет Арена"

Початок о 19:00

Трансляція - "Суспільне Спорт"