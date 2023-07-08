Англія - Іспанія: де та коли дивитись фінал молодіжного ЧЄ з футболу
Сьогодні, 8 липня, у фіналі молодіжного Євро-2023 збірна Англії зіграє проти Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери прогнозують, що Англія переможе у фіналі Євро-2023, коефіцієнт - 2,70. Трохи менше шансів дають Іспанії - 2,95. Аналітики не вірять в нічию у основний час - 3,35.
На шляху до фіналу Євро-2023 молодіжна збірна Англії випередила у груповому раунді Ізраїль, Чехію та Німеччину. У плей-офф переграла Португалію та Ізраїль.
Збірна Іспанії перемогла Україну у півфіналі Євро-2023, а у чвертьфіналі виявилась кращою за Швейцарію. На груповій стадії іспанці за додатковими показниками випередили нашу молодіжку, випередили Румунію та Хорватію.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Найкращі команди турніру отримали путівки на Олімпіаду-2024. На Іграх у Парижі зіграє Англія, Франція, Україна, Ізраїль та Іспанія.
Євро-2023 (U21)
Фінал
8 липня
Англія - Іспанія
Батумі, стадіон "Аджарабет Арена"
Початок о 19:00
Трансляція - "Суспільне Спорт"
- 5 липня у півфіналі молодіжного Євро-2023 збірна Англії обіграла суперників з Ізраїлю. В іншому матчі Україна розгромно поступилась Іспанії.
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