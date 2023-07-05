Україна розгромно поступилась Іспанії у півфіналі молодіжного Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Бухаресті, закінчився поразкою нашої молодіжки з рахунком 1:5. Єдиний гол за збірну України забив Артем Бондаренко, який відкрив рахунок на 13-й хвилині, після передачі Михайла Мудрика.

У ворота України голами відзначились Абель Руїс, Оіан Сансет, Антоніо Бланко, Аймар Орос та Серхіо Гомес.

На груповій стадії команди виступали у групі B, де наша молодіжка випередила Хорватію і Румунію, але за додатковими показниками поступилась Іспанії.

У чвертьфіналі Євро-2023 (U21) збірна України перемогла Францію (3:1), а Іспанія виявилась кращою за Швейцарію (2:1)

В іншому півфіналі англійці перемогла Ізраїль. У фіналі, який пройде 8 липня, збірна Іспанії зустрінеться з однолітками з Англії.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Найкращі команди турніру отримали путівки на Олімпіаду-2024. На Іграх у Парижі зіграє Англія, Франція, Україна, Ізраїль та Іспанія.

Євро-2023 (U21)

Півфінал

5 липня

Іспанія - Україна 5:1

Голи: Руїс, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Гомес, 78 - Бондаренко, 13

Попередження: Бланко, 37 - Сич, 44

Збірна України U21: Трубін, Вівчаренко (Брагару, 61), Батагов, Таловєров, Сич, Бражко (Желізко, 61), Судаков, Бондаренко (Очеретько, 76), Мудрик, Назаренко (Кащук, 46), Сікан (Ванат, 61).