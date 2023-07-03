Про це пише Суспільне.

Зазначається, що українська збірна здобула перемогу над Францією з рахунком - 1:3.

Гра відбувалася на "Клуж-Арені" в місті Клуж-Напока у Румунії.

Крім цього, Україна вийшла у півфінал Євро-2023, а також виборола право брати участь в Олімпіаді-2024.