Україна перемогла Францію в чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 та вийшла на Олімпіаду
Молодіжна збірна України обіграла Францію і вийшла у півфінал молодіжного Євро-2023 з футболу, де українці зіграють проти Іспанії
Про це пише Суспільне.
Зазначається, що українська збірна здобула перемогу над Францією з рахунком - 1:3.
Гра відбувалася на "Клуж-Арені" в місті Клуж-Напока у Румунії.
Крім цього, Україна вийшла у півфінал Євро-2023, а також виборола право брати участь в Олімпіаді-2024.
- 27 червня у 3-му турі групового раунду Євро-2023 молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию проти Іспанії.
- Футболіст молодіжної збірної України Олександр Назаренко запевнив, що гравці задоволені своєю грою на Євро-2023.
- У 3-му турі групового етапу молодіжного Євро-2023 збірна Франції розгромила Швейцарію.
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