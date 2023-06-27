Збірна України на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією на молодіжному Євро-2023
У 3-му турі групового раунду Євро-2023 молодіжна збірна України з футболу поступилась Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Іспанія - Україна проходив у Бухаресті. Зустріч закінчилась з рахунком 2:2. Богдан В'юнник та Георгій Судаков сьогодні забивали за нашу молодіжку, у власні ворота також відзначився Іван Желізко.
На 90-й хвилині Абель Руїс забив гол за збірну Іспанії та відібрав у нашої молодіжки перемогу.
У підсумку збірна України посіла другу позицію у групі B молодіжного Євро-2023. Наша команда набрала 7 балів. Така ж кількість очок в Іспанії, проте вони випереджають нас за додатковими показниками.
Хорватія та Румунія набрали по 1 балу та не вийшли з групи. Україна та Іспанія зіграють в чвертьфіналі.
Молодіжний ЧЄ проходить з 21 червня по 8 липня у Румунії та Грузії. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024. Франція потрапила на Ігри в статусі господаря.
Молодіжний Євро-2023
3-й тур
27 червня
Іспанія U21 - Україна U21 2:2
Голи: Желізко, 43 (авт.), Руїс, 90 - В'юнник, 43, Судаков, 81 (пен.)
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24 червня молодіжна збірна України перемогла Румунію та достроково вийшла до чвертьфіналу Євро-2023.
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