Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Збірна України на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією на молодіжному Євро-2023
Оновлено

Збірна України на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією на молодіжному Євро-2023

27 червня, 2023 вiвторок
23:39
Спорт Молодіжна збірна України

У 3-му турі групового раунду Євро-2023 молодіжна збірна України з футболу поступилась Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Матч Іспанія - Україна проходив у Бухаресті. Зустріч закінчилась з рахунком 2:2. Богдан В'юнник та Георгій Судаков сьогодні забивали за нашу молодіжку, у власні ворота також відзначився Іван Желізко.

На 90-й хвилині Абель Руїс забив гол за збірну Іспанії та відібрав у нашої молодіжки перемогу.

У підсумку збірна України посіла другу позицію у групі B молодіжного Євро-2023. Наша команда набрала 7 балів. Така ж кількість очок в Іспанії, проте вони випереджають нас за додатковими показниками.

Хорватія та Румунія набрали по 1 балу та не вийшли з групи. Україна та Іспанія зіграють в чвертьфіналі.

Молодіжний ЧЄ проходить з 21 червня по 8 липня у Румунії та Грузії. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024. Франція потрапила на Ігри в статусі господаря.

Молодіжний Євро-2023

3-й тур

27 червня

Іспанія U21 - Україна U21 2:2

Голи: Желізко, 43 (авт.), Руїс, 90 - В'юнник, 43, Судаков, 81 (пен.)

футбол
Збірна України
Іспанія
Читайте також:
на фото: затриманий інженер, який погодився на співпрацю з РФ
27 червня, 2023 вiвторок
У Лимані затримали інженера електромереж, який знеструмив цивільних та подав енергію окупантам
світ, міжнародний огляд
Автор Юлія Осим
27 червня, 2023 вiвторок
Байден закручує гайки Путіну, російська еліта каже про крах режиму, сценарії для України після заколоту Пригожина. Акценти світових ЗМІ 27 червня
путін
26 червня, 2023 понедiлок
Остаточну крапку в заколоті ставити зарано, далі буде, - генерал-лейтенант Кондратюк
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.71
    Купівля 36.71
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
28 червня
00:04
Інфографіка
Євген Пригожин "Вагнер"
Бізнес-джет Пригожина вилетів з Білорусі в напрямку Москви, - Беларускі Гаюн
2023, вiвторок
27 червня
23:54
Live
РФ ударила ракетами по громадському закладу у Краматорську: 4 людини загинули, 42 поранені. Текстова онлайн-трансляція
23:50
Володимир Зеленський
РФ заслуговує лише поразку та трибунал, - Зеленський прокоментував обстріл Краматорська
23:05
Ексклюзив
Бен Ходжес
Кремль розуміє, що заплатить величезну ціну за теракт на ЗАЕС, - генерал Ходжес
23:03
Виконавчим директором Реєстру завданих Росією збитків призначили радника ОП
23:03
Ексклюзив
ЗАЕС
У Раді запевнили, що в разі катастрофи на ЗАЕС українців поінформують про неї
22:59
ПВК Вагнер
США запровадили санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК Вагнера
22:55
Аналітика
Сергій Згурець
Лукашенко та Пригожин - самодури, які не уживуться вдвох у Білорусі. Колонка Сергія Згурця
21:34
У Гаагу передали докази причетності Лукашенка до викрадення українських дітей
21:26
Ексклюзив
Бен Ходжес
Після спроби заколоту Путін не знає, кому довіряти, - генерал Ходжес
21:16
Зеленський звільнив гендиректора Укроборонпрому Гусєва
21:07
Raiffeisen Bank
ЄЦБ після заколоту Пригожина закликав банки ЄС прискорити вихід з РФ
20:54
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
У РФ скоро буде друга серія після заколоту Пригожина - масштабніша та жорсткіша, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
20:46
Вікторія Сюмар: законопроєкт 9342 не вирішує питання 30 тисяч, бо уряд просто "переписав" свою постанову, але вдалося вирішити частину інших проблем
20:37
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов: питання нашої перемоги — це питання фрагментації Росії
20:25
Ексклюзив
Села на березі річки Інгулець рахують збитки і втрати від затоплення, - репортаж
20:23
До України прийде ще 4 HIMARS
Боєприпаси та техніка на $500 млн: США оголосили новий пакет допомоги Україні
20:13
Оновлено
Джоан-Фейбі Бежура, Європейські ігри-2023
Золото в кульовій стрільбі, 4 медалі в муай-таї, срібло у стрибках у воду та бронза з фехтування. Як Україна виступає 27 червня на Європейських іграх-2023
20:08
Бен Воллес
Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ, - Бен Воллес про контрнаступ ЗСУ
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Пригожин спровокував Захід на відвертість
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 489 дня війни: ЗСУ прорвали оборону у Бахмутському районі, ворог звозить поранених у дитсадки та школи
19:55
Ексклюзив
сквер пам'яті в Кременчуці
У Кременчуці відкрили сквер пам'яті жертв російського удару по ТЦ в 2022 році, - депутат міськради
19:52
ЗСУ за день уразили 6 ЗРК та 4 райони зосередження ворога, — Генштаб
19:51
обмін полоненими
У російському полоні перебувають 126 українських жінок
19:43
На Тернопільщині росте захворюваність на COVID-19
Україна 1 липня скасовує карантин і надзвичайний стан через COVID-19
19:16
на фото: ліквідація ворога
У районі Курдюмівки на Донеччині ЗСУ розгромили батальйон росіян і пробили оборону: ліквідовано до 35 ворогів
19:15
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
Активісти руху "Жовта Стрічка" провели таємні збори на вершині в Криму
18:59
ВАКС
ВАКС стягнув з російського авіавиробника активи на понад $4 млн, які вони передали ДП "Антонов"
18:55
Південна Корея
Мешканці Південної Кореї стануть на рік молодшими
18:43
Оновлено
Кременчук
РФ атакувала Полтавщину ракетами X-22: поранено дитину в Кременчуцькому районі, є влучання у дачний кооператив
18:31
Рятувальники гасять пожежу у ТЦ "Амстор" в Кременчуці
Роковини трагедії в Кременчуці: як Comfy, Укрзалізниця, Ferrexpo працюють зі смертями співробітників
18:19
Таїсія Гайда
У Львові потрібні донори крові для лікування вінницької волонтерки, яка отримала опіки 70% тіла
18:08
OPINION
Вадим Денисенко
У перевороті Пригожина немає переможців
18:07
Київ, Майдан Незалежності
З нагоди Дня Конституції для киян і гостей столиці проведуть безплатні екскурсії
17:50
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають уже 4-й день, у Бахмут ще не зайшли, - Маляр
17:45
Віталій Кличко
З посад звільнили очільників двох райадміністрацій Києва, Кличку та ще сімом посадовцям оголошено догани
17:45
Android
Google вперше за 4 роки оновив логотип операційної системи Android
17:39
Представник Китаю в ЄС Фу Цун
Посол Китаю в ЄС про підтримку кордонів України 1991 року: "Не розумію, чому б і ні"
17:30
Оновлено
Тігран Оганнісян та Микита Ханганов
У Бердянську відбудеться прощання з неповнолітніми партизанами, яких убили російські снайпери
17:21
Ексклюзив
Євген Пригожин
Пригожин хотів курувати інститут ПВК та стати на одну сходинку з Шойгу чи керівництвом ФСБ, - експерт UIF Тишкевич
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV