Збірна України на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією на молодіжному Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Іспанія - Україна проходив у Бухаресті. Зустріч закінчилась з рахунком 2:2. Богдан В'юнник та Георгій Судаков сьогодні забивали за нашу молодіжку, у власні ворота також відзначився Іван Желізко.

На 90-й хвилині Абель Руїс забив гол за збірну Іспанії та відібрав у нашої молодіжки перемогу.

У підсумку збірна України посіла другу позицію у групі B молодіжного Євро-2023. Наша команда набрала 7 балів. Така ж кількість очок в Іспанії, проте вони випереджають нас за додатковими показниками.

Хорватія та Румунія набрали по 1 балу та не вийшли з групи. Україна та Іспанія зіграють в чвертьфіналі.

Молодіжний ЧЄ проходить з 21 червня по 8 липня у Румунії та Грузії. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024. Франція потрапила на Ігри в статусі господаря.

Молодіжний Євро-2023

3-й тур

27 червня

Іспанія U21 - Україна U21 2:2

Голи: Желізко, 43 (авт.), Руїс, 90 - В'юнник, 43, Судаков, 81 (пен.)