Україна в меншості обіграла Румунію на молодіжному Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою України з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі був забитий на 89-й хвилині. Румун Віктор Дікан відзначився автоголом.

На 92-й хвилині форвард молодіжної збірної Владислав Ванат отримав червону картку за неспортивну поведінку.

Після 2-го матчу на молодіжному Євро-2023 збірна України з 6 балами очолює групу B. Українці фактично забезпечили собі місце у чвертьфіналі. Проте потрібно дочекатись закінчення матчу Хорватія - Іспанія.

Іспанія має 3 бали і йде другою. Румунія і Хорватія ділять 3-4 позицію, у них 0 очок.

У наступному турі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться 27 червня.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

2-й тур

23 червня

Румунія - Україна 0:1

Гол: Дікан, 89 (авт.)

Вилучення: Ванат, 90+2