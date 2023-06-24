Україна в меншості обіграла Румунію на молодіжному Євро-2023
Молодіжна збірна України з футболу перемогла однолітків з Румунії у 2-му турі Євро-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою України з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі був забитий на 89-й хвилині. Румун Віктор Дікан відзначився автоголом.
На 92-й хвилині форвард молодіжної збірної Владислав Ванат отримав червону картку за неспортивну поведінку.
Після 2-го матчу на молодіжному Євро-2023 збірна України з 6 балами очолює групу B. Українці фактично забезпечили собі місце у чвертьфіналі. Проте потрібно дочекатись закінчення матчу Хорватія - Іспанія.
Іспанія має 3 бали і йде другою. Румунія і Хорватія ділять 3-4 позицію, у них 0 очок.
У наступному турі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться 27 червня.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Євро-2023 (U21)
2-й тур
23 червня
Румунія - Україна 0:1
Гол: Дікан, 89 (авт.)
Вилучення: Ванат, 90+2
- 21 червня у 1-му турі молодіжного ЧЄ з футболу збірна України U21 виявилась кращою за Хорватію.
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