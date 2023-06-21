Збірна України перемогла Хорватію у першому матчі молодіжного Євро-2023
У 1-му турі молодіжного ЧЄ з футболу збірна України U21 виявилась кращою за Хорватію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою молодіжної збірної України з рахунком 2:0. У ворота однолітків з Хорватії голами відзначились Олексій Кащук та Данило Сікан.
Окрім України та Хорватії у групі B також змагатимуться Румунія та Іспанія. Вони свій матч розпочнуть о 21:45.
Молодіжний ЧЄ пройде із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Євро-2023 (U21)
1-й тур
21 червня
Україна - Хорватія 2:0
Голи: Кащук, 19, Сікан, 48
Попередження: Качавенда, 16, Стойковіч, 82
Україна: Трубін, Вівчаренко, Батагов, Таловєров, Сич, Бражко (Желізко, 83), Криськів (Очеретько, 71), Бондаренко, Брагару (Назаренко, 62), Кащук (В'юнник, 71), Сікан (Судаков, 83)
- 19 червня національна команда України у відбірковому матчі Євро-2024 переграла команду Мальти. Еспресо провів текстовий онлайн гри Україна - Мальта.
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