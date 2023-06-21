Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою молодіжної збірної України з рахунком 2:0. У ворота однолітків з Хорватії голами відзначились Олексій Кащук та Данило Сікан.

Окрім України та Хорватії у групі B також змагатимуться Румунія та Іспанія. Вони свій матч розпочнуть о 21:45.

Молодіжний ЧЄ пройде із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

1-й тур

21 червня

Україна - Хорватія 2:0

Голи: Кащук, 19, Сікан, 48

Попередження: Качавенда, 16, Стойковіч, 82

Україна: Трубін, Вівчаренко, Батагов, Таловєров, Сич, Бражко (Желізко, 83), Криськів (Очеретько, 71), Бондаренко, Брагару (Назаренко, 62), Кащук (В'юнник, 71), Сікан (Судаков, 83)