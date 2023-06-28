Франція розгромила Швейцарію на молодіжному Євро-2023
У 3-му турі групового етапу молодіжного Євро-2023 збірна Франції виявилась кращою за Швейцарію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою Франції з рахунком 4:1. У ворота однолітків зі Швейцарії забили Бредлі Барколя, Амін Гуірі, Раян Шеркі та Максен Какере.
Єдиний м'яч для збірної Швейцарії забив Дан Ндоє.
За підсумками групового раунду Євро-2023, збірна Франції набрала 9 очок та з першого місця вийшла у чвертьфінал, де зіграє проти України.
Друге місце в квартеті посіла Італія, у них 3 бали. По 3 очки також набрали Швейцарія та Норвегія, але за додатковими показниками вони поступились італійцям.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Євро-2023 (U21)
3-й тур
28 червня
Швейцарія - Франція 1:4
Голи: Ндоє, 35 - Гуірі, 16 (пен.), Барколя, 65, Шеркі, 76, Какере, 81
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