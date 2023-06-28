Франція розгромила Швейцарію на молодіжному Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою Франції з рахунком 4:1. У ворота однолітків зі Швейцарії забили Бредлі Барколя, Амін Гуірі, Раян Шеркі та Максен Какере.

Єдиний м'яч для збірної Швейцарії забив Дан Ндоє.

За підсумками групового раунду Євро-2023, збірна Франції набрала 9 очок та з першого місця вийшла у чвертьфінал, де зіграє проти України.

Друге місце в квартеті посіла Італія, у них 3 бали. По 3 очки також набрали Швейцарія та Норвегія, але за додатковими показниками вони поступились італійцям.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

3-й тур

28 червня

Швейцарія - Франція 1:4

Голи: Ндоє, 35 - Гуірі, 16 (пен.), Барколя, 65, Шеркі, 76, Какере, 81