Англія перемогла Німеччину у центральному матчі дня на молодіжному Євро-2023
У 3-му турі молодіжного Євро-2023 збірна Англії виявилась кращою за Німеччину
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою Англії з рахунком 2:0. У ворота однолітків з Німеччини забили Гарві Елліотт та Кемерон Арчер.
За підсумками групового раунду Євро-2023, збірна Англії набрала 9 очок та з першого місця вийшла у чвертьфінал. Німеччина сенсаційно вилетіла з турніру, у них лише 1 бал.
Ізраїль посів другу позицію (4 пункти) і разом з англійцями вийшов у чвертьфінал. Чехія - третя - 3 бали.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Євро-2023 (U21)
3-й тур
28 червня
Англія - Німеччина 2:0
Голи: Арчер, 4, Елліотт, 21
- 27 червня у 3-му турі групового раунду Євро-2023 молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию проти Іспанії.
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