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Головна Спорт Кайфуємо від нашої гри, - футболіст збірної України оцінив результати на молодіжному Євро-2023

Кайфуємо від нашої гри, - футболіст збірної України оцінив результати на молодіжному Євро-2023

28 червня, 2023 середа
03:31
Спорт Молодіжна збірна України, Україна U21

Футболіст молодіжної збірної України Олександр Назаренко запевнив, що гравці задоволені своєю грою на Євро-2023

Про це Олександр Назаренко сказав на післяматчевій прес-конференції.

Півзахисник поділився емоціями після того, як віддав асист і став найкращим гравцем матчу Іспанія - Україна (2:2). 

"Звісно, я не очікував, що буду найкращим гравцем матчу. Хочу подякувати всій команді та тренерському штабу, який повірив в мене та дав мені можливість сьогодні зіграти. Мені дуже приємно зараз сидіти тут з цією статуеткою. Я дуже щасливий знаходитися тут з цією командою, з цим колективом, який ми зібрали за довгі роки. Ми самі кайфуємо від тієї гри, яку зараз показуємо. Можна сказати, що для мене це просто бонус, я дуже радію за всю команду", - сказав Олександр Назаренко.

Збірна України посіла другу позицію у групі B молодіжного Євро-2023. Наша команда набрала 7 балів у 3 матчах. Така ж кількість очок в Іспанії, проте вони випереджають нас за додатковими показниками.

Хорватія та Румунія набрали по 1 балу та не вийшли з групи. Україна та Іспанія зіграють у чвертьфіналі.

Суперника у чвертьфіналі українська молодіжка дізнається після матчів 28 червня.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

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