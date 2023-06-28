Кайфуємо від нашої гри, - футболіст збірної України оцінив результати на молодіжному Євро-2023
Футболіст молодіжної збірної України Олександр Назаренко запевнив, що гравці задоволені своєю грою на Євро-2023
Про це Олександр Назаренко сказав на післяматчевій прес-конференції.
Півзахисник поділився емоціями після того, як віддав асист і став найкращим гравцем матчу Іспанія - Україна (2:2).
"Звісно, я не очікував, що буду найкращим гравцем матчу. Хочу подякувати всій команді та тренерському штабу, який повірив в мене та дав мені можливість сьогодні зіграти. Мені дуже приємно зараз сидіти тут з цією статуеткою. Я дуже щасливий знаходитися тут з цією командою, з цим колективом, який ми зібрали за довгі роки. Ми самі кайфуємо від тієї гри, яку зараз показуємо. Можна сказати, що для мене це просто бонус, я дуже радію за всю команду", - сказав Олександр Назаренко.
Збірна України посіла другу позицію у групі B молодіжного Євро-2023. Наша команда набрала 7 балів у 3 матчах. Така ж кількість очок в Іспанії, проте вони випереджають нас за додатковими показниками.
Хорватія та Румунія набрали по 1 балу та не вийшли з групи. Україна та Іспанія зіграють у чвертьфіналі.
Суперника у чвертьфіналі українська молодіжка дізнається після матчів 28 червня.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
- 27 червня у 3-му турі групового раунду Євро-2023 молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию проти Іспанії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе