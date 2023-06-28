Кайфуємо від нашої гри, - футболіст збірної України оцінив результати на молодіжному Євро-2023

Про це Олександр Назаренко сказав на післяматчевій прес-конференції.

Півзахисник поділився емоціями після того, як віддав асист і став найкращим гравцем матчу Іспанія - Україна (2:2).

"Звісно, я не очікував, що буду найкращим гравцем матчу. Хочу подякувати всій команді та тренерському штабу, який повірив в мене та дав мені можливість сьогодні зіграти. Мені дуже приємно зараз сидіти тут з цією статуеткою. Я дуже щасливий знаходитися тут з цією командою, з цим колективом, який ми зібрали за довгі роки. Ми самі кайфуємо від тієї гри, яку зараз показуємо. Можна сказати, що для мене це просто бонус, я дуже радію за всю команду", - сказав Олександр Назаренко.

Збірна України посіла другу позицію у групі B молодіжного Євро-2023. Наша команда набрала 7 балів у 3 матчах. Така ж кількість очок в Іспанії, проте вони випереджають нас за додатковими показниками.

Хорватія та Румунія набрали по 1 балу та не вийшли з групи. Україна та Іспанія зіграють у чвертьфіналі.

Суперника у чвертьфіналі українська молодіжка дізнається після матчів 28 червня.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.