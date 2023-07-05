Англія розгромила Ізраїль та вийшла у фінал молодіжного ЧЄ з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Батумі, закінчився з рахунком 3:0. У ворота Ізраїлю забили Морган Гіббс-Вайт, Коул Палмер та Кемерон Арчер.

У фіналі Євро-2023, який відбудеться 8 липня, збірна Англії зіграє проти переможця пари Україна/Іспанія. Матч нашої молодіжки у півфіналі розпочнеться сьогодні, 5 липня, о 22:00.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Найкращі команди турніру отримали путівки на Олімпіаду-2024. На Іграх у Парижі зіграє Англія, Франція, Україна, Ізраїль та Іспанія.

Євро-2023 (U21)

Півфінал

5 липня

Ізраїль - Англія 0:3

Голи: Гіббс-Вайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90