Англія розгромила Ізраїль та вийшла у фінал молодіжного ЧЄ з футболу
У півфіналі молодіжного Євро-2023 збірна Англії обіграла суперників з Ізраїлю
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Батумі, закінчився з рахунком 3:0. У ворота Ізраїлю забили Морган Гіббс-Вайт, Коул Палмер та Кемерон Арчер.
У фіналі Євро-2023, який відбудеться 8 липня, збірна Англії зіграє проти переможця пари Україна/Іспанія. Матч нашої молодіжки у півфіналі розпочнеться сьогодні, 5 липня, о 22:00.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Найкращі команди турніру отримали путівки на Олімпіаду-2024. На Іграх у Парижі зіграє Англія, Франція, Україна, Ізраїль та Іспанія.
Євро-2023 (U21)
Півфінал
5 липня
Ізраїль - Англія 0:3
Голи: Гіббс-Вайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90
- 2 липня молодіжна збірна України обіграла Францію і вийшла у півфінал молодіжного Євро-2023.
- Збірна України виступатиме на Олімпіаді-2024 під керівництвом головного тренера молодіжки Руслана Ротаня, який вивів команду на Ігри у Парижі.
- 4 липня Ротань заявив, що у півфіналі Євро-2023 проти Іспанії не зіграє Дмитро Криськів.
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