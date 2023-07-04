В УАФ розповіли, хто тренуватиме збірну України на Олімпіаді-2024
Збірна України виступатиме на Олімпіаді-2024 під керівництвом головного тренера молодіжки Руслана Ротаня, який вивів команду на Ігри у Парижі
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
У асоціації заявили, що після завершення Євро-2023 молодіжна збірна України набуде статусу олімпійської та готуватиметься до Ігор-2024 під керівництвом Руслана Ротаня.
Водночас наступний відбірковий цикл молодіжного чемпіонату Європи збірна України U21 розпочне під керівництвом нового тренерського штабу.
Як Україна виступає на Євро-2023
2 липня молодіжна збірна України обіграла Францію та здобула путівку на Ігри-2024 у Парижі. 5 липня у півфіналі Євро-2023 збірна України зіграє з Іспанією, іншого фіналіста у середу визначать Англія та Ізраїль.
Що відомо про футбольний турнір на Олімпіаді-2024
В Олімпіаді-2024 за регламентом виступатимуть гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда зможе внести до заявки із 18 футболістів трьох старших гравців. Українські футболісти змагатимуться на Олімпійських іграх вперше в історії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.72
Купівля 36.72Продаж 37.43
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.18
- Актуальне
- Важливе