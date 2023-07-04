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В УАФ розповіли, хто тренуватиме збірну України на Олімпіаді-2024

4 липня, 2023 вiвторок
20:49
Спорт Молодіжна збірна України, Україна U21

Збірна України виступатиме на Олімпіаді-2024 під керівництвом головного тренера молодіжки Руслана Ротаня, який вивів команду на Ігри у Парижі

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

У асоціації заявили, що після завершення Євро-2023 молодіжна збірна України набуде статусу олімпійської та готуватиметься до Ігор-2024 під керівництвом Руслана Ротаня.

Водночас наступний відбірковий цикл молодіжного чемпіонату Європи збірна України U21 розпочне під керівництвом нового тренерського штабу.

Як Україна виступає на Євро-2023

2 липня молодіжна збірна України обіграла Францію та здобула путівку на Ігри-2024 у Парижі. 5 липня у півфіналі Євро-2023 збірна України зіграє з Іспанією, іншого фіналіста у середу визначать Англія та Ізраїль. 

Що відомо про футбольний турнір на Олімпіаді-2024

В Олімпіаді-2024 за регламентом виступатимуть гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда зможе внести до заявки із 18 футболістів трьох старших гравців. Українські футболісти змагатимуться на Олімпійських іграх вперше в історії. 

футбол
Збірна України
Руслан Ротань
Олімпіада-2024
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