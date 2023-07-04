Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами Руслана Ротаня, півзахисник збірної України Дмитро Криськів не зіграє 5 липня проти Іспанії через дискваліфікацію, а участь в матчі форварда Дмитра В'юнника під питанням через ушкодження.

"Гру пропускає Криськів через перебір жовтих карток. Ту саму проблему з рукою має В’юнник — завтра зробимо перевірку, можливо, він вийде на поле", - розповів Ротань.

Водночас він додав, що відбув двоматчеве покарання за вилучення у грі групового раунду з Румунією (1:0) та повернеться на поле інший нападник - Владислав Ванат.

"Ми з ним розмовляли після матчу, він розуміє всю суть проблеми. Цей момент дав йому можливість добре подумати, адже він практично завтра тільки починає турнір. Для Владислава це важливий урок. Ми повинні його підтримати, він отримає свій шанс", - пообіцяв Ротань.

Як Україна виступає на Євро-2023

2 липня молодіжна збірна України обіграла Францію та здобула путівку на Ігри-2024 у Парижі. 5 липня у півфіналі Євро-2023 збірна України зіграє з Іспанією, іншого фіналіста у середу визначать Англія та Ізраїль.

4 липня в УАФ заявили, що після завершення Євро-2023 молодіжна збірна України набуде статусу олімпійської та готуватиметься до Ігор-2024 під керівництвом Руслана Ротаня.

Водночас наступний відбірковий цикл молодіжного чемпіонату Європи збірна України U21 розпочне під керівництвом нового тренерського штабу.

Що відомо про футбольний турнір на Олімпіаді-2024

В Олімпіаді-2024 за регламентом виступатимуть гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда зможе внести до заявки із 18 футболістів трьох старших гравців. Українські футболісти змагатимуться на Олімпійських іграх вперше в історії.