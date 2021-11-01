Англійський топ-клуб "Тоттенгем" позбувся головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Тоттенгему".



47-річний Нуну Ешпіріту Санту покинув клуб разом із тренерським штабом. Поки не відомо, яку суму повинні відшкодувати боси "Тоттенгема" за розірвання контракту.



Нуну Ешпіріту Санту очолив "Тоттенгем" влітку 2021 року. З того часу лондонці провели 17 матчів, здобули 9 перемог і 7 разів програли. Команда займає в таблиці АПЛ 8 місце і відстає від зони ЛЧ на 5 очок.



До "Тоттенгему" Санту працював в англійському "Вулвергемптоні", іспанській "Валенсії" і португальських "Порту" та "Ріо Аве".

19 вересня у 5-му турі чемпіонату Англії "Челсі" переграв "Тоттенгем" у лондонському дербі.