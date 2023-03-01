Антарктичний морський лід розтанув до мінімуму за останні 45 років
Морський лід в Антарктиці скоротився до мінімуму за час спостережень у 45 років: нині його площа сягає 1,79 мільйона квадратних кілометрів
Про це пишуть у Science Alert.
Національний центр даних зі снігу та льоду (NSIDC) при Університеті Колорадо ствердив, що 21 лютого морський лід Антарктиди скоротився до 1,79 мільйона квадратних кілометрів. Це антирекорд за останні 45 років спостереження.
"Реакція Антарктиди на зміну клімату відрізняється від реакції Арктики. Тенденція до скорочення морського льоду може бути сигналом того, що глобальне потепління нарешті впливає на плавучі льоди навколо Антарктиди, але потрібно ще кілька років, щоб бути впевненим у цьому", - зазначив Тед Скамбос, старший науковий співробітник Спільного інституту досліджень у галузі наук про довкілля (CIRES).
Так, стверджується, що остання цифра є попередньою, оскільки подальше танення в кінці сезону все ще можливо: остаточні дані про танення криги очікуються на початку березня.
- Нагадаємо, в січні від крижаного плато Антарктиди відколовся айсберг розміром із Лондон: це другий розкол за два роки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.31
Купівля 38.31Продаж 39.26
-
EUR
Купівля 40.15Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе