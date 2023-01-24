Розміром із Лондон: від крижаного плато Антарктиди відколовся айсберг

Про це інформує ScienceAlert.

Британська антарктична служба (BAS) заявила, що новий айсберг, який утворився внаслідок природного відколу, спричинений не зміною клімату. Попри те, що такий процес прискорює втрату морського льоду в Арктиці та деяких частинах Антарктиди.

Айсберг розміром 1550 квадратних кілометрів відокремився від льодовика завтовшки 150 метрів. Він відколовся через десять років після того, як вчені вперше помітили величезні тріщини на ньому.

"Ця подія розведення була очікуваною і є частиною природної поведінки шельфового льодовика Брант. Це не пов’язано зі зміною клімату", - каже гляціолог BAS Домінік Ходжсон.

Подібне роз'єднання з айсбергом площею 1270 квадратних кілометрів сталося приблизно рік тому.

У 2016-2017 роках британську дослідницьку станцію Halley VI перемістили вглиб через тріщини, які загрожували її відрізати. Нині персонал там лише протягом антарктичного літа - з листопада по березень, і зараз на місці працює 21 дослідник, тому науковці щодня моніторять стан плавучого шельфового льодовика.

"Наші наукові та оперативні групи продовжують стежити за шельфовим льодовиком у режимі реального часу, щоб переконатися, що він безпечний, і підтримувати наукові дослідження, які ми виконуємо в Галлеї", - додав Ходжсон.

Один із найбільших у світі айсбергів А68 на піку свого танення скидав у океан понад 1,5 млрд тонн прісної води щодня.

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