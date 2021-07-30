Антимонопольний комітет досліджує ціноутворення на послуги експрес-тестування у пунктах пропуску на держкордоні

Про це повідомила пресслужба АМКУ.



Згідно з повідомленням, Комітет почав досліджувати питання дотримання законодавства про захист економічної конкуренції на ринках послуг з експрес-тестування на COVID-19, що надаються на території пунктів пропуску через держкордон. Це відбулося через численні звернення громадян, незадоволених організацією епідеміологічного контролю на пунктах пропусків.



"Вже нині із звернень громадян та повідомлень ЗМІ можна зробити попередній висновок, що ціни на експрес-тестування у пунктах пропуску є вищими, аніж в інших місцях", - зазначили у пресслужбі.



Зазначається, що звернення стосуються саме ціноутворення цих послуг. Також у них йдеться про процедури визначення клінік чи лабораторій, що отримують право надавати відповідні послуги.



Відтак, у Комітеті вбачають, що зазначені вимоги створюють передумови для монополізації ринку експрес-тестування на кожному окремому пункті пропуску.

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