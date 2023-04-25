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OPINION

Антипович хоче нам впарити істерію: "какжемибєзтєбя"

Віктор Бобиренко
25 квітня, 2023 вiвторок
10:09
Погляд Віктор Бобиренко

На Українській правді вийшов матеріал з керівником соціологічної групи "Рейтинг" Олексієм Антиповичем

І він вважає, що якщо Володимир Зеленський думає не йти на другий президентський термін, то:

- Це страшне питання. Я, дивлячись на якісь рейтинги довіри, я розумію, що там порожнеча. Якщо він не йде, то там – нікого.

Божечки! Або це явно замовний матеріал з офісу президента (я особисто переконаний, що чувака вмотивували так сказати), або ми нікчемний народішко.

Ну, такий, як сасєдушкі.

Там да, там царя можуть благати:

- Атєц радной, на каво ж ти нас пакідаєш? Как же ми без тєбя? Там чим більше Сталін мучив народєц, тим більше плакали за ним.

Але ж не всі народи однакові.

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Чому логіка Антиповича абсолютно хибна? Тому, що завжди існує заміщений вибір.

Чому логіка Антиповича абсолютно хибна? Тому, що завжди існує заміщений вибір

От і я думав, що футбольна збірна часів капітанства Шевченка була дуже сильною.

Але ми всі розуміли, що на ньому український футбол не закінчиться.

Ну, піде на пенсію Шева — буде Ярмоленко. Навіть, якщо збірна без Шеви і ще кількох сильних гравців послабшає — вона не здується абсолютно.

А тим більше у нашому випадку — у футбол (управління державою) прийшли грати чуваки з водного поло (шоубізу).

Вони були впевнені, що якщо у грі є м’яч — вони впораються.

Тим більше, що тренер (ІгарьВалєрічКаламойскій) — казав:

- А шо там грати в футбол. Кинув і відпливай в сторону.

А кидАти вони вміють.

Ну ось вони до шашликів і догралися.

Так-що нам би без таких футболістів...

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Але я про інше. У 2019-у, якби не було Зеленського, — був би батл Петра та Юлі.

Абсолютно так буває в мажоритарних округах.

Ви міряєте кандидатів А і Б — і у них приблизно порівну. Ви запускаєте кандидата В, який топчеться на тому ж електораті, що і Б — і А перемагає.

І коли в опитуванні ви запитуєте: а що буде, якщо не буде ні А, ні Б?

Люди не мають відповіді, бо В — більшості не подобається.

І що? За 60 днів до виборів реєструються П, Ю, ще П, може З, може навіть Ар.

І люди легко розберуться, кого любити, в кого плювати.

Ну як легко. Їм будуть навіювати. Купувати на хотєлки (миру, халяви, пенсії у 55 років) — і вони визначаться.

Висновок — Антипович хоче нам впарити тєму сасєдушек. Істерію: "какжемибєзтєбя".

В ОПі Єрмак спить і бачить і другий термін Зеленського і нову монобільшість. Але більш баранкувату і дисципліновану. Щоб потім під кінець другого терміну скасувати президентство і щоб вже прем’єр Зеленський правив ще років 20. Щоб перетворити Україну на орбанівську Угорщину. Ну, чи Білорусь

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А насправді — в ОПі Єрмак спить і бачить і другий термін Зеленського і нову монобільшість. Але більш баранкувату і дисципліновану.

Щоб потім під кінець другого терміну скасувати президентство і щоб вже прем’єр Зеленський правив ще років 20. Щоб перетворити Україну на орбанівську Угорщину. Ну, чи Білорусь.

А насправді якщо станеться непоправне — нас чекатимуть нові неприємності.

А піпл не зрозуміє, чому все херово.

Як зараз — піпл не може віддуплити: - він голосував за "хоть паржом", "дагаварімся пасєрєдінкє", за "зато нє бізнєснакраві" — а отримав такі "шашлички в маю" — що ще років 100 тошнитиме.

Але піпл в причинно-наслідкових зв’язках не віддупляє.

І за невіддуплін одних на фронт ідуть боротися ті, хто все добре розуміє.

Важко воювати за тих, хто потім може, знову не віддуплиться.

Це подвійний подвиг.

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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