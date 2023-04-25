І він вважає, що якщо Володимир Зеленський думає не йти на другий президентський термін, то:

- Це страшне питання. Я, дивлячись на якісь рейтинги довіри, я розумію, що там порожнеча. Якщо він не йде, то там – нікого.

Божечки! Або це явно замовний матеріал з офісу президента (я особисто переконаний, що чувака вмотивували так сказати), або ми нікчемний народішко.

Ну, такий, як сасєдушкі.

Там да, там царя можуть благати:

- Атєц радной, на каво ж ти нас пакідаєш? Как же ми без тєбя? Там чим більше Сталін мучив народєц, тим більше плакали за ним.

Але ж не всі народи однакові.

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Чому логіка Антиповича абсолютно хибна? Тому, що завжди існує заміщений вибір.

Чому логіка Антиповича абсолютно хибна? Тому, що завжди існує заміщений вибір

От і я думав, що футбольна збірна часів капітанства Шевченка була дуже сильною.

Але ми всі розуміли, що на ньому український футбол не закінчиться.

Ну, піде на пенсію Шева — буде Ярмоленко. Навіть, якщо збірна без Шеви і ще кількох сильних гравців послабшає — вона не здується абсолютно.

А тим більше у нашому випадку — у футбол (управління державою) прийшли грати чуваки з водного поло (шоубізу).

Вони були впевнені, що якщо у грі є м’яч — вони впораються.

Тим більше, що тренер (ІгарьВалєрічКаламойскій) — казав:

- А шо там грати в футбол. Кинув і відпливай в сторону.

А кидАти вони вміють.

Ну ось вони до шашликів і догралися.

Так-що нам би без таких футболістів...

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Але я про інше. У 2019-у, якби не було Зеленського, — був би батл Петра та Юлі.

Абсолютно так буває в мажоритарних округах.

Ви міряєте кандидатів А і Б — і у них приблизно порівну. Ви запускаєте кандидата В, який топчеться на тому ж електораті, що і Б — і А перемагає.

І коли в опитуванні ви запитуєте: а що буде, якщо не буде ні А, ні Б?

Люди не мають відповіді, бо В — більшості не подобається.

І що? За 60 днів до виборів реєструються П, Ю, ще П, може З, може навіть Ар.

І люди легко розберуться, кого любити, в кого плювати.

Ну як легко. Їм будуть навіювати. Купувати на хотєлки (миру, халяви, пенсії у 55 років) — і вони визначаться.

Висновок — Антипович хоче нам впарити тєму сасєдушек. Істерію: "какжемибєзтєбя".

В ОПі Єрмак спить і бачить і другий термін Зеленського і нову монобільшість. Але більш баранкувату і дисципліновану. Щоб потім під кінець другого терміну скасувати президентство і щоб вже прем’єр Зеленський правив ще років 20. Щоб перетворити Україну на орбанівську Угорщину. Ну, чи Білорусь

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А насправді — в ОПі Єрмак спить і бачить і другий термін Зеленського і нову монобільшість. Але більш баранкувату і дисципліновану.

Щоб потім під кінець другого терміну скасувати президентство і щоб вже прем’єр Зеленський правив ще років 20. Щоб перетворити Україну на орбанівську Угорщину. Ну, чи Білорусь.

А насправді якщо станеться непоправне — нас чекатимуть нові неприємності.

А піпл не зрозуміє, чому все херово.

Як зараз — піпл не може віддуплити: - він голосував за "хоть паржом", "дагаварімся пасєрєдінкє", за "зато нє бізнєснакраві" — а отримав такі "шашлички в маю" — що ще років 100 тошнитиме.

Але піпл в причинно-наслідкових зв’язках не віддупляє.

І за невіддуплін одних на фронт ідуть боротися ті, хто все добре розуміє.

Важко воювати за тих, хто потім може, знову не віддуплиться.

Це подвійний подвиг.

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Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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