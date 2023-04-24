Зеленський і порожнеча
Якась тотальна пошесть передбачень апокаліпсиса розгортається останніми днями
То Емманюель Макрон лякає французів тим, що президентські вибори може виграти "подруга Путіна" Марін Ле Пен ("якщо на виклики країни не буде дана відповідь і якщо звичка брехати й заперечувати реальність буде прищеплена"), приховуючи, однак, що саме він "не дав відповіді на виклики", зокрема проігнорив думку співвітчизників з приводу пенсійної реформи.
А у нас керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вихопився із застереженням ще екстравагантнішого штибу. "Це страшне питання. Я, дивлячись на якісь рейтинги довіри, я розумію, що там порожнеча. Якщо він (Зеленський. – Авт.) не йде, то там – нікого. Я маю всі рейтинги довіри людей, яких якось можна міряти. Це треба – для того, щоб президент не пішов на вибори, – він вже повинен готувати наступника. Бо ця держава просто в тартарари розвалиться, якщо він не піде на вибори", - так прокоментував соціолог ситуацію, за якої чинний господар Банкової відмовиться від другої спроби здобути президентську булаву.
Антипович аргументує це тим, що, мовляв, Зеленський – загально визнаний лідер у час війни з Росією. Аргумент, як на мене, слабенький і не витримує критики.
Читайте також: Проєкт Мазурашу/Кузьміних не є особистою ініціативою
Лідерство під час війни – категорія двозначна і плинна. Далеко не ходитиму: нагадаю історію Вінстона Черчилля, з яким Зеленського люблять порівнювати без корекції на час і на обставини. Відомо, що історична висадка у Нормандії, яка стала кульмінаційним моментом Другої світової війни, відбулася усупереч, а не завдяки зусиллям тодішнього британського прем'єра. Черчилль дуже добре пам'ятав 113 тисяч убитих та покалічених вояків під час висадки у Галліполі у ході Дарданелльської операції Першої світової війни, і як тодішній Перший лорд Адміралтейства, до останніх днів відчував за це почуття вини. Тому перед днем "Д" 6 червня 1944 року дмухав на холодне.
Я вже не кажу про те, що у липні 1945 року лідер війни з тріском програв вибори лейбористам. Британці втомилися від риторики канонерок і, відверто кажучи, хотіли відпочити після нелюдських випробувань.
Читайте також: Після війни країна буде ідеальною жертвою для популістів
Зрештою, згадаймо вітчизняну історію. Коли після "перевороту" в ЦК КПРС до влади після Хрущова прийшов "незабиваємий Лєонід Ільіч", то, як подейкували наближені до нового "вождя", заявив, що народу слід "розслабитися" після перемоги над нацизмом. Заслужив, мовляв…
Це я до того, що не варто ставити на шальки терезів особисті лідерські риси тих чи інших персоналій у різних обставинах, як це намагається подати Олексій Антипович. Зеленський в умовах воєнного стану та фактичної телевізійної цензури, зі своїми щоденними відосиками, адресованими українцям, позірно виглядає лідером і наразі купається у променях електоральної слави.
Не варто ставити на шальки терезів особисті лідерські риси тих чи інших персоналій у різних обставинах, як це намагається подати Олексій Антипович. Зеленський в умовах воєнного стану та фактичної телевізійної цензури, зі своїми щоденними відосиками, адресованими українцям, позірно виглядає лідером і наразі купається у променях електоральної слави
Однак не слід забувати про те, що після перемоги над Росією йому та його команді доведеться платити за векселями цієї довіри. І не тільки платити, але й пояснювати обізнаному загалу чимало неприємних моментів: і "таємну подорож" в Оман та ймовірні там розмови з Патрушевим, і "шашлики на майські 2022-го", і згортання ракетної програми, і розмінування Чонгару, і призначення у Службу безпеки агентів ФСБ, і… Ці та інші запитання лунатимуть не тільки з уст завсідників соцмереж чи кав'ярень. Їх ставитимуть цілком компетентні люди, яким поталанить пройти цю війну, і які, — як обов'язок перед тими, хто не повернувся, — вимагатимуть відповіді.
Читайте також: Бездарний уряд гарних рішень копає нам глибоку яму
До того ж Зеленському і всій Україні ще варто дочекатися перемоги. Бо війна — дуже непрогнозована справа. А що, коли (борони Боже!) очікуваний контрнаступ не дасть належних результатів, коли під окупацією залишиться бодай дрібка української землі? Чи не доведеться Зеленському коригувати свої ж обіцянки, витримуючи, між іншим, тиск союзників, які вже обережно попереджають, що шанс для України може бути єдиним?
Зеленському і всій Україні ще варто дочекатися перемоги. Бо війна — дуже непрогнозована справа. А що, коли (борони Боже!) очікуваний контрнаступ не дасть належних результатів, коли під окупацією залишиться бодай дрібка української землі?
І, як би це не пояснював Антипович, — жодної порожнечі на повоєнному політичному полі України не буде. Навпаки, — буде ціла когорта персонажів, і цілком харизматичних та фахових, і, серед іншого, – й пройдисвітів (куди без них?), які спробують спокусити виборців.
Тому незгода Зеленського йти на другий термін президентства – не найстрашніше, як про це розповідає керівник "Рейтингу". Найстрашніше те, що Антипович раптом ставить таке питання у час, коли суспільство "тривожать туманні сумніви", спричинені розгортанням партійних виборчих штабів і підготовкою до парламентських виборів… восени. Що це, як не чергова маніпуляція, — а такі у кредитній історії "Рейтингу" зауважені.
Найстрашніше й те, що є люди, котрі пробують завадити Зеленському виконати бодай одну з його передвиборчих обіцянок. Вона про те, що він за жодних обставин не піде на другий термін…
Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.7
Купівля 37.7Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 41.07Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе