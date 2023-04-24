Популізм — це завжди просто. Популісти беруть чутливу і важливу тему і знаходять популярне рішення. Тема, на якій граються популісти, завжди актуальна для суспільства. І зачіпає якісь болючі струни, грає на фоні несправедливості чи підігріває якісь потаємні бажання.

От що може бути чутливішим, ніж тема підтримки військових під час війни? Підтримки людей, які ризикують життям, і на плечах яких тримається країна? Що може бути справедливішим за гідну оплату їх служіння?

От що може бути чутливішим, ніж тема підтримки військових під час війни? Підтримки людей, які ризикують життям, і на плечах яких тримається країна? Що може бути справедливішим за гідну оплату їх служіння?

І от популісти виходять на арену і пропонують просте рішення. Треба забрати в багатих і віддати військовим. Хіба можна таке не підтримати?

І це якраз таке просте рішення, яке не працює.

Залишимо аналіз ідеї знизити зарплати в державних компаніях і державних установах. Це не розумно. Це не є розумною політикою. Але навіть це не головне. Ключове, що ця ідея не працює.

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По-перше, навіть якщо виконати ідею "забрати та поділити", то грошей все одно не вистачить. Зниження зарплат на суму у 2 відсотки від необхідних виплат не забезпечить 100 відсотків цих виплат. І тут навіть не потрібна кандидатська з математики, щоб це зрозуміти.

І навіть якщо забрати гроші у телемарафону, відключивши його, час на що давно прийшов, все одно грошей не вистачить. То ж треба шукати в іншому місці.

Гроші працівникам державних компаній, в тому числі ненависним для пересічного українця багатіям з наглядових рад, не платять з бюджету. То ж якщо ці зарплати зменшити, у бюджеті більше грошей не стане

По-друге, це взагалі неможливо. Перш за все, гроші працівникам державних компаній, в тому числі ненависним для пересічного українця багатіям з наглядових рад, не платять з бюджету. То ж якщо ці зарплати зменшити, у бюджеті більше грошей не стане. А навпаки, стане менше. Бо ці зарплати оподатковуються і податків з них буде заплачено менше.

От так контрінтуїтивно це працює.

Правда в тому, що з бюджету платять зарплати чиновникам. Чи можна взяти у них? Ніхто ж не любить чиновників, то чому б їх не розкуркулить? Біда в тому, що зарплати бюджетникам, так само як і пенсії, стипендії та субсидії, платяться з коштів наших західних партнерів. Ні для кого ж не секрет, що вся соціалка зараз оплачується коштом наших західних партнерів, що дуже дратує Орбана, який сам хоче дістатися цих грошей? І, сподіваюсь, ні для кого не секрет, що правила надання цієї бюджетної допомоги такі, що ми не маємо права використовувати ці гроші на армію? Це залізне правило, яке ніхто не дасть порушити. А отже не можна забрати гроші у чиновника, якому платять зарплату з грошей партнерів, і передати ці гроші військовому. Все, що стосується армії, Україна має фінансувати з власних грошей.

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Український бюджет в принципі зараз розділений на дві множини, які не перетинаються. Це витрати на оборону й інші витрати. І можна брати гроші з армії та перекидати в іншу сторону. Але не навпаки.

А така б здавалося добра ідея, так? Прекрасне гасло. Але реальність інша. І це гасло не працює. Так само як не працює емоційний закид "так там яйця по мільйону..". Бо корупція є і, як би ми не хотіли, вона не зникне за одну ніч. Як за одну ніч не почнуть раптом збільшуватись доходи від митниці. Зменшення корупції — це довгий і кропіткий процес впровадження реформ в галузі верховенства права і боротьби з корупцією. І миттєвого результату тут не буде. Як би нам не хотілося. А, отже, раптом в бюджеті не з'являться гроші, які перестали красти.

Корупція є і, як би ми не хотіли, вона не зникне за одну ніч. Як за одну ніч не почнуть раптом збільшуватись доходи від митниці. Зменшення корупції — це довгий і кропіткий процес впровадження реформ в галузі верховенства права і боротьби з корупцією

Отже, який висновок? Популярними заходами гроші не знайдеш. І сподівання на це є звичайним інфантилізмом, на який ми не маємо права під час війни.

Чи можна знайти гроші не популярними заходами? Так. І дорослий підхід полягає в тому, що ми називаємо варіанти неприємних рішень і далі обираємо.

Перше рішення — це різке збільшення податків. Яких і на що, можна дискутувати.

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Друге, найбільш очевидне рішення, це запуск друкарського верстата. Коли ми просто надрукуємо 150 млрд гривень.

І дорослі люди кладуть на стіл пропозицію і пропонують приймати рішення. Розуміючи усі наслідки. Як наслідки від різкого збільшення податків, так і від запуску друкарського верстата. До речі, обидві історії будуть дуже болючі для економіки, що в перспективі вріжуть надходження до бюджету, що зменшить наші можливості фінансувати армію. А друк коштів ще й буде порушенням наших зобов'язань перед партнерами.

І от вибір дорослої людини. Прийняти рішення, чи варто йти на такі кроки через абсолютне справедливе бажання підняти доходи військовим.

Популісти так питання не ставлять, правда ж?

І ця загроза з нами надовго. Загроза популізму. Після війни країна буде травмована, наповнена нерозумінням один одного і невиправданими сподіваннями. Ідеальна жертва для популіста.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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