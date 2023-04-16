Тому хто не в ЗСУ важко зрозуміти масштаб добавки 30 тисяч. Скасовування цієї премії спричинила великий переполох: купа військових, які працюють в тилу почали шукати нові посади, що викликало хаос в окремих родах військ. Тому радість від повернення я спостерігав на власні очі.

Але правда в тому, що з фінансами в нас повна катастрофа. І від рішень щось платити кошти в бюджеті не з'являються. Ще менше їх буде коли уряд індексував пенсії на 20%. Теж гарне рішення — пенсіонери ж люди. Тому бездарний уряд гарних рішень копає нам глибоку яму.

З фінансами в нас повна катастрофа. І від рішень щось платити кошти в бюджеті не з'являються. Ще менше їх буде коли уряд індексував пенсії на 20%. Теж гарне рішення — пенсіонери ж люди. Тому бездарний уряд гарних рішень копає нам глибоку яму

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Тепер за цими гарними рішеннями уряд буде вимагати зниження курсу до 50, друк гривні через купівлю облігацій, і інший типовий треш убивства економіки, яка й так при смерті.

Природа цих проблем проста: відсутність воєнної економіки. Я ще навесні минулого року писав, що нам необхідно вводити воєнну економіку або принцип "все для фронту — все для перемоги". Це означало масштабну ревізію бюджетів, переведення всіх можливих статей і надходжень на потреби армії, затягування поясів по всіх соцвидатках і т.п. Але таланти наших економістів відомі — особливо як через безграмотність влаштувати паливну кризу.

Природа цих проблем проста: відсутність воєнної економіки

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Мені приємно коли ремонтують дорогу, створюють парк, я радий, що моя бабуся отримає більшу пенсію. Але є важливий нюанс все це до одного місця, коли прийде "руський мир". Коли міста будуть рівнятись з землею ніякої цінності в парку і пенсії не буде!

Неспроможність зрозуміти, що "все для фронту — все для перемоги" - єдиний принцип нашого виживання створює не бачені ризики для нас. Особливо затягування чи заморожування конфлікту. Тому, що з таким безграмотним урядом дефолт настане вже восени. А Захід просто замахається утримувати нашу армію і наших пенсіонерів одночасно.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист