Ще одна важлива обставина щодо ВРП і G7.

Трохи більше, ніж через місяць, у середині травня, ЄС надасть проміжний звіт щодо готовності України розпочати вступ.

Центральне місце в цьому процесі займає судова реформа: КСУ — під #1, а ВРП і ВККС- під #2 серед семи пунктів, які ми маємо виконати для відкриття процедури.

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Оцінку ЄС надаватиме усно, на найвищому рівні.

Центральне місце в процесі підготовки звіту ЄС про готовність України розпочати вступ займає судова реформа: КСУ — під #1, а ВРП і ВККС- під #2 серед семи пунктів, які ми маємо виконати для відкриття процедури

І от уявіть.

За одним зі сценаріїв Урсула фон дер Ляєн виходить і каже: "Україна успішно оновила один орган суддівського врядування, а другий вибрала на відкритому конкурсі. Громадськість і міжнародні спостерігачі високо оцінили прозорість процесу й аплодують результату".

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За іншим - "Один "оновлений" судовий орган нас послав подалі. А хто ці люди з другого і як вони туди потрапили, ми теж не знаємо, бо все всупереч усталеній практиці відбувалося максимально таємно".

Звісно, мова буде трохи відрізнятися, але суть — не дуже.

Які наші шанси на вступ до ЄС у цьому житті за кожним зі сценаріїв, думаю, кожен може зважити самостійно.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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