Як оцінить Урсула фон дер Ляєн підготовку України до вступу в ЄС
Трохи більше, ніж через місяць, у середині травня, ЄС надасть проміжний звіт щодо готовності України розпочати вступ
Ще одна важлива обставина щодо ВРП і G7.
Трохи більше, ніж через місяць, у середині травня, ЄС надасть проміжний звіт щодо готовності України розпочати вступ.
Центральне місце в цьому процесі займає судова реформа: КСУ — під #1, а ВРП і ВККС- під #2 серед семи пунктів, які ми маємо виконати для відкриття процедури.
Читайте також: Судді в Україні не готові до демократії
Оцінку ЄС надаватиме усно, на найвищому рівні.
Центральне місце в процесі підготовки звіту ЄС про готовність України розпочати вступ займає судова реформа: КСУ — під #1, а ВРП і ВККС- під #2 серед семи пунктів, які ми маємо виконати для відкриття процедури
І от уявіть.
За одним зі сценаріїв Урсула фон дер Ляєн виходить і каже: "Україна успішно оновила один орган суддівського врядування, а другий вибрала на відкритому конкурсі. Громадськість і міжнародні спостерігачі високо оцінили прозорість процесу й аплодують результату".
Читайте також: У доборі суддів КСУ влада вперто ігнорує вимоги ЄС
За іншим - "Один "оновлений" судовий орган нас послав подалі. А хто ці люди з другого і як вони туди потрапили, ми теж не знаємо, бо все всупереч усталеній практиці відбувалося максимально таємно".
Звісно, мова буде трохи відрізнятися, але суть — не дуже.
Які наші шанси на вступ до ЄС у цьому житті за кожним зі сценаріїв, думаю, кожен може зважити самостійно.
Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.76Продаж 41.56
- Актуальне
- Важливе