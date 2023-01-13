Очевидно, моя оцінка того, що судді готові до демократії, виявилася дещо передчасною.

Звісно, добре, що судді змогли домовитися і вибрати 8 членів і запустити ВРП. Принаймні, вони не зірвали євроінтеграцію.

Але велике питання, які в цієї ВРП з таким складом будуть рішення, і як далеко ми з ними на шляху євроінтеграції зайдемо.

На жаль, поки що така ситуація з кандидатами від суддів — мало того, що серед них дуже мало незаплямованих, так ще й за цих незаплямованих категорично відмовляється голосувати суддівська спільнота.

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Ще у 2016 році під час змін до Конституції ми заклали принцип суддівського самоврядування, де все чи майже все вирішують "судді, обрані суддями". Це класно працює для збереження статусу кво, але максимально згубно для будь-яких змін

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Це все відгомін того, що ще у 2016 році під час змін до Конституції ми заклали принцип суддівського самоврядування, де все чи майже все вирішують "судді, обрані суддями". Це класно працює для збереження статусу кво, але максимально згубно для будь-яких змін.

Втім, усе дуже швидко стане ясно після перших рішень нової ВРП. Наприклад, про обрання голови та заступника — вже дуже скоро. А трохи згодом — про затвердження остаточного списку 16 членів ВККС з 32 фіналістів, яких їм дасть Конкурсна комісія.

Словом, зберігаємо спокій і уважно спостерігаємо. Найгіршого сценарію ми уникли, і це вже добре.

А ітерацій судової реформи ми зробимо рівно стільки, скільки буде необхідно для утвердження в Україні справедливого суду і верховенства права.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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