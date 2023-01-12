Насправді давно пора. Через голів і заступників скільки існує судова система на суддів здійснюють тиск і незаконний вплив. А ті невеликі законні функції, які вони виконують, можуть цілком поділити між собою судді-спікери та керівники апаратів.

Через голів і заступників скільки існує судова система на суддів здійснюють тиск і незаконний вплив

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Ситуація з РСУ дзеркальна. Важливих функцій вона не виконує взагалі крім хіба що скликання і підготовки з'їзду — це цілком можуть робити та інші органи суддівського врядування. А от гальмом прогресу в судовій владі РСУ на чолі з Монічем показала себе за останні роки на 15 балів із 10.

Символічно, що проєкт зареєстрований напередодні з'їзду суддів, який має обрати 8 членів ВРП і нарешті запустити її новий склад. Звісно, на просування законопроєкту його результати вплинуть також.

P.S. До речі, деструктивну роботу деяких голів судів і інших колишніх і суддівських бонз щодо обрання ВРП ми дуже добре бачимо.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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