Українські суди будуть обезголовлені
У Раді зареєстрували законопроєкт №8342 про ліквідацію посад голів судів і Ради суддів України
Насправді давно пора. Через голів і заступників скільки існує судова система на суддів здійснюють тиск і незаконний вплив. А ті невеликі законні функції, які вони виконують, можуть цілком поділити між собою судді-спікери та керівники апаратів.
Через голів і заступників скільки існує судова система на суддів здійснюють тиск і незаконний вплив
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Ситуація з РСУ дзеркальна. Важливих функцій вона не виконує взагалі крім хіба що скликання і підготовки з'їзду — це цілком можуть робити та інші органи суддівського врядування. А от гальмом прогресу в судовій владі РСУ на чолі з Монічем показала себе за останні роки на 15 балів із 10.
Символічно, що проєкт зареєстрований напередодні з'їзду суддів, який має обрати 8 членів ВРП і нарешті запустити її новий склад. Звісно, на просування законопроєкту його результати вплинуть також.
P.S. До речі, деструктивну роботу деяких голів судів і інших колишніх і суддівських бонз щодо обрання ВРП ми дуже добре бачимо.
Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.
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