І знов за рибу гроші.

В ОП визнали, що замість забезпечення сьомого незалежного члена в комісії з добору суддів КСУ пропонують ЄС шість членів, але з особливими умовами. Бо сім, виявляється, "депутати не проголосують, бо вважають це втратою суверенітету".

Нагадаю, ЄС вже кілька разів публічно висловився, що членів має бути саме сім, щоб добір до КСУ був незалежним. Інакше ніякого вступу в ЄС не буде.

Нагадаю, хто ще вважає "втратою суверенітету" переважний голос міжнародних експертів в доборі суддів. Путін. Зокрема, у його торішньому лютневому зверненні, яке передувало повномасштабному вторгненню

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Також нагадаю, хто ще вважає "втратою суверенітету" переважний голос міжнародних експертів в доборі суддів. Путін. Зокрема, у його торішньому лютневому зверненні, яке передувало повномасштабному вторгненню.

Натомість найкращий суддівський добір, який ми мали — це добір до Антикорсуду. Там усі члени комісії, яка оцінювала доброчесність кандидатів, були незалежними міжнародними експертами. І якось суверенітет нікуди не подівся, хоч вищі суди, до яких належить ВАКС — не менш конституційний орган, ніж ВРП чи КСУ.

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Як можна формувати очікування "вступу до ЄС за два роки" і при цьому вперто не виконувати #1 для цього зобов'язання, майже слово в слово повторюючи тези очільника людожерського режиму, з яким воюєш, — для мене велика загадка

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Путіна можна зрозуміти. Для нього втрата контролю над судовою системою та органами правопорядку в Україні — дійсно велика небезпека. І одна з причин напасти.

А от як можна формувати очікування "вступу до ЄС за два роки" і при цьому вперто не виконувати #1 для цього зобов'язання, майже слово в слово повторюючи тези очільника людожерського режиму, з яким воюєш, — для мене велика загадка.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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