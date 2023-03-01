Чи може Україна і в ЄС вступити, і авторитаризм побудувати?
Україна має зараз унікальні шанси. Вступ у ЄС. Популярність України сприяє прагненню європейських бюрократів прийняти Україну у Євросоюз. Європейські політики будують власні політичні кар‘єри на прийнятті України
Є і скептики, яких підтримує Росія. У Раді ЄС головує зараз Швеція - це дуже сприятливий для нас момент. Потім, здається буде Польща, а от згодом - Угорщина.
Тому забезпечити незалежність конституційного суду, свободу слова і верховенство права вкрай необхідно. А влада не хоче.
Українська влада вважає, що може і в ЄС вступити та авторитаризм побудувати. І якби не було наших противників, то теоретично могло б пройти. Але не пройде.
Деколонізація. Теж унікальне вікно можливостей.
Але Влада передумала забороняти російську церкву і приймати деколонізаційні закони. Це стало елементом майбутнього торгу з російськими агресорами.
Потім не питайте, по кому подзвін.
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