Критика завжди допомагає стати кращим, виправити недоліки, зробити висновки.

Нагадаю, що влада президента в Україні практично, безмежна. Ця влада може накласти штраф, закрити бізнес, відібрати власність, посадити громадянина до в'язниці, дати громадянину по пиці, якщо він опирається.

Натомість громадянин не може зробити владі нічого, крім проголосувати проти влади один раз на 5 років і критикувати.

Коли Слуги Народу пропонують кримінальну відповідальність за критику влади, це не що інше, як спроба законсервуватися у владі та правити вічно, як комуністична партія Китаю

Коли Слуги Народу пропонують кримінальну відповідальність за критику влади, це не що інше, як спроба законсервуватися у владі та правити вічно, як комуністична партія Китаю.

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І не треба тішити себе ілюзіями, що це особиста ініціатива ватника Мазурашу і обкрадача лікарень Кузьміних. Без санкції з Офісу президента закони в Верховну Раду не подаються. Максимально зашкварених персонажів вибрали "авторами" диктаторського закону тому, що ніхто більше не готовий брати відповідальність за таку дічь.

Максимально зашкварених персонажів вибрали "авторами" диктаторського закону тому, що ніхто більше не готовий брати відповідальність за таку дічь

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Після початку вторгнення влада отримала безпрецедентний кредит довіри та мораторій на критику. Натомість відповіла гучними корупційними скандалами, законопроєктами про страту військових і ось тепер диктаторським законом Мазурашу/Кузьміних.

Висновки робіть самі. А я нагадаю, що кредит довіри – не безмежний. Краплинка за краплинкою, такі закони, як кримінальна відповідальність за критику влади, нищать будь-які рейтинги.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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