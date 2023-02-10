Віцеканцлер та міністр спорту Австрії Вернер Коглер проти участі РФ та Білорусі в Олімпіаді.

Щось неймовірне, з огляду на останні розшаркування австріяк перед русскіми.

І зброю не будуть нам давати; і закликають робити різницю між Путіним та народом з великою культурою; і візи дали аби ті приїхали в ПАРЄ, зокрема вибл*дку Пьотру Толстому.

Чорти, одним словом.

Вернер Коглер тут ніби серафим якийсь.

Говорить так, наче якийсь поляк чи литовець, — не кожен бубка навіть так зможе.

"Я співчуваю насамперед сім'ям тих українських спортсменів, яких, за деякими даними, вже близько 220, які загинули на полі бою або внаслідок російських атак на цивільну інфраструктуру".

"У Токіо 45 з 71 медалей завоювали військовослужбовці. На зимових Іграх у Пекіні третина учасників команди Олімпійського комітету Росії служили в армії".

Загалом, з цією Олімпіадою в русскіх все як завжди — через ср*ку.

Нє, шоб ваньку включити "нє очєнь і хотєлось".

Пару днів поговорили б про "билоє вєлічіє" і забили.

Але хіба для цього стільки років підгодовували бонзів МОК?

От і включили: "паслєдній і рєшітєльний". Бабло, компромат, тиск — усе згодиться.

І що?

Вже кілька тижнів на урядових рівнях ху***сять і русскіх, і МОК.

Читайте також: Польща та країни Балтії оприлюднили спільну заяву проти повернення росіян та білорусів на Олімпіаду

Ще одна коаліція утворилася, яка почалася з заяви поляків і тільки розростається. Про бойкот ще не заявляють, бо ще рано. Ще не до кінця мордою в лайні виваляли. Вже й мерія Парижа не хоче, аби русскіє та бєлоруси приїздили. Вже й Австрія охр*ніває

Ще одна коаліція утворилася, яка почалася з заяви поляків і тільки розростається.

Про бойкот ще не заявляють, бо ще рано.

Ще не до кінця мордою в лайні виваляли.

Вже й мерія Парижа не хоче, аби русскіє та бєлоруси приїздили.

Вже й Австрія охр*ніває.

Кремлівські генії: самі ж вибрали побільшу ложку для лайна.

Але ж навіть Універсіаду на зло зварґанити не можете, як ваші "ордєноносні прєдки", бо, сука, їх хоч хтось у світі поважав і боявся

Читайте також: П'ять скандинавських країн вимагають від МОК не повертати спортсменів з РФ та Білорусі на змагання

Але ж навіть Універсіаду на зло зварґанити не можете, як ваші "ордєноносні прєдки", бо, сука, їх хоч хтось у світі поважав і боявся.

А до вас хіба "конь" з Кім Чен Ином приїде, метальник списа з Еритреї та колхознік на баскетбульб.

Тому закінчиться це тим, що "нікто нікуда уже нє ідьот", але сам процес буде томний.

Відірвуться всі.

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.