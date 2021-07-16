Антициклон тримає Україну у полоні спеки, - Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

“Саме антициклон тримає Україну вже тривалий час у полоні спеки, бо блокує, затуляє нас від дощових атмосферних фронтів та не дає свіжішому повітрю прорватися. Це - східний антициклон. Ще також втримує від нас свіже повітря західний антициклон”, - повідомила синоптик.

Найближчими вихідними окремі локальні дощі та грози очікуються практично повсюди, окрім південної частини України.

“Десь вночі, десь вранці, малими ділянками, проте ця зміна вже почалася. Не забувайте, що при таких сильнющих контрастах можливі короткі, але сильні й небезпечні зливи”, - зауважила пані Діденко.

На наступному тижні дощів явно побільшає.

Спека 17-18 липня втримується: протягом дня в більшості областей України +30°C...+35°C.

У понеділок відчутне послаблення спеки прорветься в західні області, а у вівторок, 20 липня, нове повітря пошириться далі країною.

Найдовше пектиме на Сході та Півдні, проте й туди наступного тижня дійде повітря.

У Києві 17-18 липня буде спекотно, +32°C...+34°C, окремі локальні дощі по районах чи околицях вже можливі, але ще дуже мало та несміливо.

У понеділок Київ відчує перші ознаки зміни повітряних мас, вдень передбачається +28°C...+30°C.

А у вівторок у столиці послаблення спеки до +25°C….+28°C.

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