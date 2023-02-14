"Apfelstrudel" - віденський яблучний штрудель. Рецепт
Apfelstrudel - традиційна випічка-десерт від австрійців. Рулет готується з витяжного тіста. Він начинений яблуками, горіхами та родзинками
Інгредієнти:
- 250 борошна
- 150 г води
- Дрібка солі
- Одна столова ложка оливкової олії
- Для приготування начинки нам знадобиться:
- П’ять яблук
- 100 г родзинок
- Цукор - 60 г
- Одна чайна ложка кориці
- Волоські горіхи - 50 г
- Цедра та сік з половини лимона
- Ром/коньяк для замочування родзинок
- Вершкове масло для змащування
Як приготувати віденський штрудель?
- Просіяне борошно змішуємо з водою, оливковою олією та сіллю
- Замішуємо тісто
- Накриваємо наше тісто харчовою плівкою
- Залишаємо постояти на три години при кімнатній температурі
- Замочуємо родзинки в ромі
- Обсмажуємо горіхи та подрібнюємо їх
- Чистимо яблука, розрізаємо на четвертинки та видаляємо серцевину
- Нарізаємо яблука на тонкі скибочки
- Додаємо цукор, цедру лимона, корицю та сік лимона
- Все перемішуємо
- Даємо трохи часу постояти
- Дістаємо тісто та розкачуємо його
- Натягаємо тісто по колу, щоб воно стало майже прозорим
- Краєчка тіста відрізаємо
- Тісто змащуємо розтопленим вершковим маслом
- Посипаємо зверху горіхами
- Відціджуємо родзинки і додаємо їх до яблук
- Перемішуємо
- Викладаємо рівномірно начинку на тісто й згортаємо наш рулет
- Перекладаємо рулет на лист для випічки (лист вистеллюємо харчовим пергаментом)
- Змащуємо вершковим маслом
- Випікаємо віденський штрудель до сорока хвилин (при температурі 180 градусів) до золотистої скоринки
- Готовий смаколик посипаємо цукровою пудрою
Смачного!
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