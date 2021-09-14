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Apple представила новий IPad: презентація новинок компанії

14 вересня, 2021 вiвторок
20:41
Наука iPad

Компанія Apple проводить осінню презентацію новинок, в рамках якої представлять iPhone 13

Про це передає Еспресо.TV.

Так, першою новинкою став iPad з новими операційною системою iPadOS, чипом А13 та фронтальною камерою на 12 мегапікселів.

Його ціна стартує від $329.



Компанія також показала черговий iPad mini.

Він має touchID замість faceID та 8,3 дюйма.

Цей ґаджет удесятеро швидший за свого попередника, наділений портом USB-C, підтримує 5G та має камеру у 12 мегапікселів.

Ціна стартує від $499.



Людству також показали сьому серію Apple Watch.

Ця технічна новинка має на 20% більший екран (за рахунок рамок). Відтак, на екрані тепер буде на 50% більше тексту, а дисплей змінюватиметься залежно від кута нахилу.

Новий Apple Watch заряджатиметься до 80% за 45 хвилин та матиме п'ять нових кольорів, а також нові ремінці Nike і Hermes.

Його ціна стартуватиме від $399. У продажі новий Apple Watch з'явиться "пізніше восени".



У свою чергу, змінилася ціна на годинники серії SE, тепер вони коштують $279. Моделі третьої серії — $199.

Новина доповнюється.

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