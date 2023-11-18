Apple згорнула всі рекламні кампанії у мережі Х через скандальний коментар Маска
Компанія Apple припиняє всі рекламні проєкти в соціальній мережі Х через скандальні висловлювання її власника, Ілона Маска
Про це повідомляє Axios.
Повідомляється, що рішення керівництвом компанії було ухвалено після того, як Маск прокоментував публікацію одного з користувачів своєї соцмережі, який написав, що "єврейські спільноти просувають щодо білих людей ту саму діалектичну ненависть, яку вимагають припинити щодо себе".
"Ви насправді кажіть правду", - написав бізнесмен у коментарі до цієї публікації.
Висловлювання Маска викликало широку реакцію, зокрема з боку Білого дому.
"Неприйнятно повторювати огидну брехню, яка стоїть за фатальним актом антисемітизму в американській історії, у будь-який час, не кажучи вже про місяць після смертельного дня для єврейського народу з часів Голокосту", - заявив Білого дому Ендрю Бейтс.
- 11 листопада Маск заявив, що Зеленський має припинити контрнаступ, щоби запобігти значним людським втратам з обох сторін, а світ повинен співчувати російським солдатам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.23 Купівля 37.23Продаж 37.79
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе