Зеленському не треба вести контрнаступ, а російські солдати заслуговують на співчуття, - Ілон Маск

Про це він сказав у подкасті Лекса Фрідмана.

Маск вважає, що наразі ситуація складається таким чином, що той, хто йде в наступ, зазнає втрат у кілька разів більше, ніж той, хто обороняється. Він зазначив, що так відбувається через те, що сторони мають глибоку оборону, мінні поля, окопи та протитанковий захист.

За його словами, ніхто зараз не має переваги в повітрі, тому що зенітні ракети набагато кращі за літаки.

При цьому танки Маск називає "смертельними пастками" і порівнює ситуацію на фронтах російсько-української війни із Першою світовою війною.

"Вони (танки - ред.) просто повільні, і вони не застраховані від протитанкової зброї. Таким чином, у вас дійсно є далекобійні дії артилерії та піхоти. Це знову Перша світова війна - з дронами", - сказав він.

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Маск стверджує, що для подолання глибокої оборони з траншей і мінних загороджень потрібна значна локальна перевага в чисельності.

"Ідеальна комбінація, де ви виконуєте швидку атаку за допомогою літаків, зосередженої кількості танків і великої кількості людей, це єдиний спосіб пробити лінію оборони", - зауважив він.

Тож, на думку Ілона Маска, Зеленський має вести перемовини з Путіним й відмовитись від ідеї з контрнаступом.

"Причина, чому я запропонував якесь перемир'я чи мир ще рік тому, полягала в тому, що я майже точно передбачив, що станеться, а саме: багато людей помре через відсутність відчутних змін на лінії фронту та втрату цвіту української та російської молоді", - зазначив підприємець.

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"І ми повинні співчувати як російським хлопцям, так і українським, тому що російські хлопці не просили бути на передовій. Вони там змушені бути. Тому багато синів не повертаються до своїх батьків, і я думаю, що більшість із них не мають ненависті до протилежної сторони. Це щось на кшталт того вислову, що походить із Першої світової війни, це схоже на те, що молоді хлопці, які не знають один одного, вбивають один одного від імені старих, які знають один одного", - підсумував свою точку зору Ілон Маск.