Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Гола правда від Залужного? Як Головнокомандувач ЗСУ вперше сказав дорослі речі про війну
OPINION

Гола правда від Залужного? Як Головнокомандувач ЗСУ вперше сказав дорослі речі про війну

Марина Данилюк-Ярмолаєва
4 листопада, 2023 субота
16:07
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Залужний зізнався: я допустив помилку, але я точно знаю, як її виправити, і ось, що нам потрібно

Нашумілі цитати очільників Банкової у TIME — нагадували зібрання купки інфоциган. А от колонка головнокомандувача ЗСУ у The Economist — спокійна чоловіча розмова про дуже непоказні речі. Чи не вперше хтось дорослий сказав, що війна не на 2-3 тижні, а навсправжки та надовго.

Найперше, що треба визнати, Валерій Залужний визнав, що помилявся. Що оцінки нестійкості нашого ворога в особі Росії були перебільшені. Минулий рік Росія зуміла адаптувати свою економіку до потреб воєнного часу і потреб безпосередньо на фронті.

Говорити "я помилявся" непритаманно жодному українському політику. Зазвичай українські посадовці розказують, що їм дістався у спадок жахливий народ, дуже погані журналісти й надзвичайно підступні опоненти. І нуль визнання власних помилок.

Залужний зізнався: я допустив помилку, але я точно знаю, як її виправити, і ось, що нам потрібно.

Читайте також: Як ставитись до корупції епохи Зеленського? Чи справді опитування "Демініціатив" хотіло зла президенту

Тональність статті безумовно викликала скрегіт зубів в Офісі президента. Не здивуюсь, якщо найближчим часом анонімні телеграм-канали активізують брудні накиди на Головнокомандувача, або почнеться серія звільнень високопоставлених військових. Цілком може бути, що раптове звільнення командувача ССО Віктора Хоренка без відома Залужного — було першим дзвіночком. Це може бути попередження Банкової щодо інших високопоставлених армійців, так і самого Залужного. Бо мало хто любить голу правду про те, що війна ще не виграна, і сидіння в бункері в Києві — не є свідченням того, що ми виграли битву за незалежність.

Виявляється, немає потреби щоденних переможних відосиків, не варто тримати біля себе пул радників-підлабузників і давати орден журналістові, який потім роздере тебе, як лисиця курку, на шпальтах TIME. Варто бути профі, й раз вийти в люди на пів року — і тебе обговорюватиме весь світ.

З головного, що варто запам’ятати зі статті Залужного, — ми всі стали заручниками ілюзій "уже скоро шашлики в Ялті" і "Росія ось-ось розвалиться". Натомість вийшло так, що Росія врахувала свої слабкі місця після харківського та херсонського наступів — і адаптувала економіку під потреби війни.

Друге, Залужний констатує, що війна з Росією вийшла на нову фазу — позиційну. Класика Першої світової війни. А отже, віднині війна може тривати дуже довго, до виснаження однієї зі сторін. Переламати цю Сомму і Верден можуть сучасні технології — західні та наші. А, отже, нарешті варто припинити сліпо засовувати сценаристів "Кварталу" у дронярські справи — і думати про глобальніші історії.

Далі — між рядками читався докір нинішнім парламентарям та Верховному головнокомандувачу, які недостатньо зробили для реєстрів призову та мобілізації людей, молодших за 27 років. Про це говорить не лише Залужний, десь два місяці тому про потребу омолодити нашу армію, чий середній вік — 43 роки, казав і колишній очільник Мінборони Британії Бен Воллес.

Тож найближчим часом ми зрозуміємо, чи почула щось Банкова із тих п‘яти пунктів, про які писав Залужний.

На жаль, очевидно, що вище політичне керівництво більше цікавить питання виборів. Бо міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прямо сказав, що Зеленський "вивчає можливість" проведення виборі навесні 2024 року.

Читайте також: Навіщо Банковій "Труха" і ескортниці? Як команда Зеленського збирається виграти вибори після війни

Як ми знаємо, що найгостріше питання тих виборів — братимуть у них участь військові чи ні. Матимуть право балотуватися у депутати люди, що мають досвід, бажання, але скуті призовом, присягою та безпосереднім перебуванням на "передку"? Так само холодним душем стали ідеї наших парламентів взяти й провести вибори лише на половині території України, бо у деокупованих та прикордонних регіонах — воно "не на часі". І найгостріше питання для Офісу президента — неймовірно високий рівень підтримки ЗСУ у всіх соціологічних опитувань.

Залужний натомість дав конкретний рецепт тим нашим західним товаришам, які просять уже тут і зараз "рецепт перемоги України". Дайте більше сучасних технологій — і питання Росії буде вирішене на п’ятдесят найближчих років. Розв'яжімо питання мобілізації, бо не можна жити в наративі, що покоління двох революцій має здохнути в окопах, а молодь чіпати не будемо, бо їм ще за "Слуг народу" голосувати. І абсолютно прошитим в кожному реченні був натяк — говорімо правду, сумну, але правду, українському суспільству.

Аби перемогти у війні, нам точно треба відкинути переможні байки єдиного телемарафону, змінити конфігурацію влади, яка загрузла в корупційних грошах збройних закупівель та енергетики. І головне, облишити думки, що нам все надасть Захід, а самим не треба робити абсолютно жодного нічого.

Читайте також: Найкритичніший момент російсько-української війни

І нарешті, очевидно, що українським політичним лідерам варто перестати втручатися у справи військових, посилати їх брати Горлівку без підкріплень і арти лиш тому, що селфі з прапором захотілось. Час зняти брудні оливкові футболки та зайнятись економічним плануванням, дипломатичними переговорами, де на чільному місці мають бути підтримка та безпекові гарантії для України. А не, прости Господи, анонси виборів президента під обстрілами.

Економіка воєнного часу не означає, що на снарядні заводи відправлять дітей 13 років. Це означає — перестати брехати, відмовитися від дрібної помсти війську, бо, борони Боже, Залужний чи ще хтось піде в політику.

І точно, не варто намагатися змагатися тут зробити мінікопію РФ. Бо плагіат не має шансів на виграш у багатого і досить міцного оригіналу.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
вибори
корупція в Україні
Володимир Зеленський
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
зброя для України
Валерій Залужний
Перемога України
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Майк Тайсон
3 листопада, 2023 п'ятниця
Майк Тайсон розповів, що думає про шанси Усика після нокдауну Ф'юрі в бою з Нганну
Френсіс Нганну та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
2 листопада, 2023 четвер
Усик отримав зухвалу пропозицію від Нганну, який відправив у нокдаун Ф'юрі
Ігор Гулик
Автор Ігор Гулик
1 листопада, 2023 середа
АллатРа. Капсула для "обраних"
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.28
    Купівля 37.28
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
4 листопада
16:23
українські військові, Куп'янськ
На ділянці Ягідне - Куп'янськ - Вузловий росіяни призупинили наступ, бо зазнали значних втрат, - Сирський
16:12
Оновлено
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 листопада: євро знову дорожчає
16:06
Рустем Умєров
"Потрібен на певному напрямку": Умєров повідомив, що екскомандувача ССО Хоренка звільнили за його поданням
16:06
"Не подумала, п'яні були". Нацполіція прийшла до дівчат з Одеси, що зневажали Україну у відеострімі
16:00
Огляд
ЗРК "Бук-М1"
FrankenSAM: нове дихання старої зброї, як ЗСУ воюватиме американськими ракетами з радянського "заліза"
15:56
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
"Україна не просить для себе поблажок", - Зеленський про вступ до ЄС
15:38
Оновлено
Урсула фон дер Ляйєн
Перемовини щодо вступу України в ЄС можуть розпочатися до кінця року, - Урсула фон дер Ляєн
15:35
Володимир Зеленський
"Ніхто не тисне на мене сьогодні", - Зеленський про можливість перемовин з РФ
15:34
Цього року до іспанських Канарських островів прибула рекордна кількість мігрантів з Африки
15:32
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний назвав дві країни, від яких залежить майбутній світовий порядок
15:08
Негода
Сильні пориви вітру та дощ: ДСНС попередили українців про негоду
15:02
Зеленський і Залужний
"Усі втомлюються. Але це не патова ситуація", - Зеленський про статтю Залужного
14:54
Оновлено
Херсонщина
РФ обстріляла два села на Херсонщині: поранено двох чоловіків
14:54
Сектор Гази
Ситуація в Газі: ХАМАС каже про 9,5 тис. вбитих цивільних, США підрахували, що 2/3 населення сектору перебралися з півночі на південь
14:46
імпорт електроенергії
Унаслідок негоди частково без світла залишаються 2 регіони України: ситуація в енергосистемі станом на 4 листопада
14:40
Островецька АЕС
Литва вимагає від Білорусі зупинити Островецьку АЕС
14:31
Російський генерал-полковник Михайло Теплинський
Дружина російського генерала Теплинського, який очолює окупантів на лівобережжі Херсонщини, зраджує йому з братом, - ЗМІ
14:23
Хезбола, Ліван
ЦАХАЛ вдарив танками, артилерією і авіацією по "Хезболлі" у відповідь на пуски ракет
14:15
Ексклюзив
Марк Фейгін
Якщо Ізраїль швидко переможе у війні з ХАМАС, то в Кремля почнуться проблеми, - Фейгін
14:10
Ізраїль танк
Ізраїль завдав удару по французькому інституту та офісу агентства AFP у Газі, Франція вимагає пояснень
14:05
OPINION
Карл Волох
Чому Залужний назвав одну цифру втрат окупантів, а Генштаб - іншу
13:59
Бодібілдер збірної України з Луганщини посів третє місце на чемпіонаті світу
13:35
Сектор Гази
Речник Пентагону заявив, що ризик розширення війни на Близькому Сході вдалося подолати
13:31
Олександр Шовковський
Шовковський очолив "Динамо" в статусі в. о. головного тренера
13:31
Огляд
Мірча Луческу
Відставка Луческу, нова дата бою Усик - Ф'юрі, повернення Світоліної: головні новини українського спорту за тиждень
13:18
На фото: Food Train
Від початку війни українські залізничники евакуювали 4 млн людей з районів бойових дій
13:11
Рустем Умєров з Ллойдом Остіном
"Більше боєприпасів для ЗСУ": Умєров провів телефонну розмову з Остіном
13:09
Пропалестинський протест біля консульства Ізраїлю в Стамбулі
На пропалестинському мітингу у Франкфурті поліція вилучила табличку з рунами СС
13:05
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Час для перемовин про мир між Україною та Росією ще не настав, - міністр оборони Італії
12:51
втрати вотрога
Британська розвідка розповіла, скільки одиниць бронетехніки Росія втратила під час штурму Авдіївки
12:47
Мурал на ТОТ
Росіяни завезли на ТОТ художників для створення муралів, що возвеличуватимуть окупантів
12:26
Іван і Марта Дзюба. Архівне фото
Показ стрічки "Іван і Марта" перенесли на невизначений термін
12:26
Денис Малюська
Закон про олігархів на паузі як умова початку перемовин про вступ України до ЄС, - Малюська
12:14
Херсон
Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалі
12:01
OPINION
Орест Сохар
Урок Ізраїля: Не можна шукати внутрішніх ворогів, якщо є зовнішні
11:58
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
На Сумщині планують оголосити евакуацію дітей з 30-км зони від кордону
11:50
Ентоні Блінкен
Блінкен зустрінеться з міністрами закордонних справ арабських країн
11:30
Аналітика
гроші під час війни
Долари для перемоги: які країни дають гроші Україні
11:21
Оновлено
російський безпілотник
У РФ заявили про збиття п'ятьох БПЛА над Білгородською та Курською областями
10:59
Фуміо Кісіда
Японія, Філіппіни і США посилюють військову співпрацю для захисту Південнокитайського моря
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV