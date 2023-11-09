"Ми не потрапимо в цю пастку": Кулеба відповів на заклики до переговорів з Росією
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заклики до переговорів з Росією та заявив, що Україна не потрапить у цю пастку
Про це він написав у соцмережі Х (раніше Twitter).
За його словами, з 2014 по 2022 рік Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією. За цей період було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню, і всі вони були порушені Росією.
Кулеба наголосив, що жоден із 200 раундів переговорів чи 20 угод про припинення вогню не завадили Путіну розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.
"Ті, хто стверджує, що Україна повинна вести переговори з Росією зараз, або не поінформовані, або введені в оману, або стають на бік Росії і хочуть, щоб Путін узяв паузу перед ще більшою агресією. Ми не повинні й не потрапимо в цю пастку", - додав Кулеба.
- Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не веде жодних таємних переговорів з Росією.
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