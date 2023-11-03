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Кулеба запевнив, що Україна не веде жодних таємних переговорів з Росією

3 листопада, 2023 п'ятниця
11:42
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не веде жодних таємних переговорів з Росією, а основою Формули миру є повага суверенітету

Про це він сказав телеканалу ZDF, пише "Укрінформ".

На запитання модераторки, чи не веде Україна переговорів з РФ "за закритими дверима", Кулеба відповів: "ні". За його словами, основою української Формули миру є повага суверенітету та територіальної цілісності держави.

"Якщо перекладати з дипломатичної мови на звичайну, то це означає, що Росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори", - сказав Кулеба.

Україна
Росія
Дмитро Кулеба
переговори з РФ
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