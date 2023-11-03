Кулеба запевнив, що Україна не веде жодних таємних переговорів з Росією

Про це він сказав телеканалу ZDF, пише "Укрінформ".

На запитання модераторки, чи не веде Україна переговорів з РФ "за закритими дверима", Кулеба відповів: "ні". За його словами, основою української Формули миру є повага суверенітету та територіальної цілісності держави.

"Якщо перекладати з дипломатичної мови на звичайну, то це означає, що Росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори", - сказав Кулеба.