Шойгу заявив, що РФ готова обговорювати врегулювання війни з Україною "на реалістичних засадах"

Про це повідомляє міністерство оборони Росії посилаючись на слова очільника відомства Сергія Шойгу під час виступу в понеділок, 30 жовтня, на 10-му Пекінському Сяншаньському форумі.

"На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах - як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і за параметрами подальшого співіснування із Заходом загалом", - зазначив Сергій Шойгу.

Зокрема, він наголосив на важливості "рівноправних відносин" між ядерними державами - постійними членами РБ ООН



"Водночас, - зазначив очільник російського військового відомства, - важливо забезпечити рівноправні відносини між усіма ядерними державами - постійними членами Ради Безпеки (РБ) ООН, які несуть особливу відповідальність за підтримання миру і глобальної стабільності".

У Росії впевнені, що для того, аби відновити світовий порядок, потрібно об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн.



"Щоб сформувати справедливий, багатополярний світопорядок, потрібно оновити архітектуру міжнародної безпеки, надати їй більшої стійкості. Для цього необхідно об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн", - заявив Шойгу.