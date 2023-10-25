У міноборони РФ заявили, що Шойгу нібито відвідав ділянку фронту
У російському міноборони заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито відвідав ділянку фронту
Про це інформує пресслужба російського оборонного відомства.
"Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу під час робочої поїздки в зону спеціальної військової операції перевірив передовий пункт управління російського угруповання військ "Схід" на південнодонецькому напрямку", - йдеться у повідомленні про ймовірну поїздку Шойгу.
Зазначається, що міністр оборони РФ, мовляв, заслухав доповіді командувача угрупованням, офіцерів штабу, начальників родів військ і служб з питань організації контрбатарейної боротьби, щодо виконання російськими військами бойових завдань.
- 5 серпня російські ЗМІ повідомляли, що Шойгу нібито відвідав Лиманський напрямок фронту.
- Опісля ймовірної поїздки російський міністр оборони назвав нове "пріоритетне завдання" війни в Україні. За словами Шойгу, Москва прагне до повернення всіх полонених.
- 26 вересня на нараді з генералітетом Шойгу заявив, що за планом війна з Україною триватиме щонайменше до 2025 року.
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