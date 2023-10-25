У міноборони РФ заявили, що Шойгу нібито відвідав ділянку фронту

Про це інформує пресслужба російського оборонного відомства.

"Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу під час робочої поїздки в зону спеціальної військової операції перевірив передовий пункт управління російського угруповання військ "Схід" на південнодонецькому напрямку", - йдеться у повідомленні про ймовірну поїздку Шойгу.

Зазначається, що міністр оборони РФ, мовляв, заслухав доповіді командувача угрупованням, офіцерів штабу, начальників родів військ і служб з питань організації контрбатарейної боротьби, щодо виконання російськими військами бойових завдань.