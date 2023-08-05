У Росії стверджують, що Шойгу нібито побував на території України
У міністерстві оборони Росії заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито відвідав ділянку фронту на території України
Про це інформує російське пропагандистське агентство ТАСС.
Зазначають, що Шойгу нібито відвідав Лиманський напрямок фронту. Він нагородив російських солдатів орденами "за заслуги перед Вітчизною", георгіївський хрест і медалі "За відвагу", а також іменною зброєю.
Також Шойгу повідомили, що німецьку танки Leopard ще нібито не дійшли до лінії бойового зіткнення.
- 19 березня російські державні інформагентства стверджували, що президент РФ Володимир Путін здійснив "робочу поїздку" в тимчасово окупований Маріуполь.
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