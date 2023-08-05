У Росії стверджують, що Шойгу нібито побував на території України

Про це інформує російське пропагандистське агентство ТАСС.

Зазначають, що Шойгу нібито відвідав Лиманський напрямок фронту. Він нагородив російських солдатів орденами "за заслуги перед Вітчизною", георгіївський хрест і медалі "За відвагу", а також іменною зброєю.

Також Шойгу повідомили, що німецьку танки Leopard ще нібито не дійшли до лінії бойового зіткнення.