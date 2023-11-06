Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Виробництво українських дронів-камікадзе великої дальності та надсекретна ракетна програма. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Виробництво українських дронів-камікадзе великої дальності та надсекретна ракетна програма. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
6 листопада, 2023 понедiлок
21:54
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

БПЛА великої дальності, які здатні виконувати ударні місії на відстані до 1000 км, вже виробляються в кооперації з іноземними партнерами й використовуються Силами оборони України

Проєкти Укроборонпрому

Почнемо з новин від Укроборонпрому щодо виготовлення в Україні нових дронів-камікадзе великої дальності та FPV дронів. Деталі щодо безпілотних систем великої дальності, які здатні виконувати ударні місії на відстані до 1000 км, обіцяних Укроборонпром ще минулого року, повідомив генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" (зараз так називається Укроборонпром) Герман Сметанін. Він розповів, що такі дрони вже виготовляються в кооперації з іноземними партнерами, замовляються та використовуються Силами оборони України.

Проте сам Укроборонпром зараз сконцентрований на виготовленні більш складних та дорогих проєктів із кращими характеристиками. Звісно, це добре, але наразі питання полягає не в дорожчих дронах, а в масштабуванні зразків, які можуть виконувати місії за прийнятну ціну і в значних обсягах виробництва. До речі, саме так діє Укроборонпром у виготовленні тактичних FPV дронів, якщо зважати на інформацію Германа Сметаніна. Він каже, що підписано ліцензійні угоди з трьома закордонними компаніями на виробництво відповідних FPV моделей дронів. Збирання таких дронів здійснюється на потужностях українських державних підприємств. "У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти й ми виробляємо", - зазначив очільник Укроборонпрому. Сподіваюсь, що йдеться про значні кількості або з виходом на значні кількості.

Також генеральний директор Укроборонпрому висловився щодо стану розробки оперативно-тактичного комплексу "Сапсан". За словами Сметаніна є державна програма з нарощування виробництва ракет, люди працюють. За його словами, вмотивовані люди хочуть вдарити по Москві, щоб там мало нікому не здалося. Але під час війни, каже Сметанін, це надсекретна інформація щодо стану реалізації ракетної програми, і ділитися нею він не може.

Нагадаю, що минулого тижня начальник Головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов повідомив, що в Україні вже є ракета, яка успішно вражала цілі на відстані 700 км. Вже є дослідні зразки, які проходять випробування. Чи це різні зразки, чи це те саме про що говорить Сметанін, побачимо за певний час. Але поки що головну роботу на полі бою у нас виконує ствольна та реактивна артилерія на всіх ділянках фронту.

Ситуація на фронті

Під Бахмутом ворог намагається покращити своє тактичне становище. Пробує повернути певні позиції, використовує авіацію, артилерію, на окремих напрямках бронетехніку. Генеральний штаб ЗСУ говорить, що минулої доби відбулися наступи під Авдіївкою, Кліщіївкою та поблизу Берхівки.

Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ої бригади НГУ "Рубіж" розповів, що ситуація залишається стабільно напруженою і мало змінюється за останні місяці. Противник використовує весь арсенал озброєння, який є у нього, також застосовує артилерію та авіацію. Окупанти намагаються знайти слабкі місця, використовуючи мобілізованих. Їхні штурмові дії ніколи не зупинялися. Кожен день тривають бої та зіткнення. Ворог використовує максимальну щільність вогню всіма калібрами.

Офіцер артилерії 4-ої бригади НГУ "Рубіж" зазначив, що наразі не може сказати, що на полі бою є паритет щодо боєприпасів, тому що у ворога більше заліза й снарядів. Наші хлопці чітко розуміють, що за використанням кожного снаряда стоїть відповідальність, і це майстерність українського солдата, щоб кожна ракета, міна, куля, снаряд влучали максимально ефективно. А противник не економить свої боєприпаси, бо у них нема з цим проблем.

Віктор Кевлюк, військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ розказав, що на Купʼянському напрямку противник намагається вийти на лівий берег річки Оскіл, намагаючись прорватися біля Синьківки. Активність на Лиманському напрямку взагалі припинилась. Дві армії Центрального воєнного округу з цього напрямку перекинуті на інші напрямки за браком резервів противника.

У районі Авдіївки ворог намагається оточити наших оборонців у місті. Окупанти атакують з Красногорівки в напрямку на Бердичі та Ласточкине, а з Водяного - на Сєверне та на Орлівку. Незначне просування ворога є на півночі. Загарбники підійшли до околиць Авдіївського коксохімічного комбінату.

На Херсонському напрямку відчувається розгубленість з боку командування противника, тому що їм не зрозуміло, що робити з українськими плацдармами, які створила наша морська піхота на лівому березі Дніпра. Ворог намагається перевести війну в позиційну.

Про стратегію перемоги

Полковник запасу ЗСУ Віктор Кевлюк зазначив, що п'яти напрямків технологічних змін, які окреслені генералом Залужним, недостатньо, бо самі по собі голі технології жодній стороні переваги в чистому вигляді не дадуть. Якщо в нас нема особового складу, навченого користуватися цими технологіями, нема зброї, яка фізично реалізує технологічні надбання, то говорити про сам факт наявності технологій, мабуть, не зовсім коректно. А якщо пройтися по пунктах, то отримання винищувачів F-16 – це крок уперед, але угруповання в повітрі так само треба прикрити. Якщо говорити про подолання мінних полів, то з'ясувалося, що це величезна проблема, але крім мінних полів є вибухові та інженерні загородження, які також треба долати.

Тобто, для ведення маневрової війни мало мати підрозділи, що здатні швидко та ефективно маневрувати, потрібні й підрозділи, які забезпечать маневр. Щодо засобів РЕБ, то виникає питання: хто буде готувати цей персонал, який повинен мати гарну інженерну освіту, щоб цим усім користуватися. Дуже багато чого слід додати до сказаного Валерієм Федоровичем, але, можливо, журнальна публікація не дозволяє цього всього зробити.

Військовий експерт Центру оборонних стратегій дав коментар щодо різних поглядів на формування стратегії у військового та політичного керівництва країни, зауваживши, що в апараті Головнокомандувача є управління стратегічних комунікацій, яке створено, щоб пояснювати суспільству, що відбувається на війні, чим зайняті Збройні Сили. Дивно, коли, формально кажучи, заступник по картриджам і степлерам береться коментувати військові справи, не маючи на це повноважень. Щодо виступу Верховного Головнокомандувача - тут так само, війна сама по собі в жодні кути не заходить, її туди заводить Верховний Головнокомандувач. Для того, щоб вона туди не звертала, у нього є Ставка. Відповідно, всі ці люди й мали б сформувати стратегію перемоги та проінформувати про це суспільство.

Кевлюк додав, що потрібно формувати спроможності, необхідні для перемоги. Для того, щоб розуміти, які спроможності нам потрібні, необхідно мати стратегію, яка пояснить, як зі стану "глухий кут позиційної війни" перейти в стан перемоги. Тут і політики, і військові мають дуже потужно попрацювати. Щодо спроможності оборонки наших партнерів, то наші можливості наступного року, на його думку, будуть суттєво обмежені, тому ще є купа технологічних моментів, які не дозволяють працювати швидко. Ситуація має покращитися до 2025 року. За експертними оцінками запаси танків у противника мають вичерпатися до кінця 2024 року, тобто буде трошки легше.

Відео
Новини
зброя
Сергій Згурець
ЗСУ
ВПК
Херсонщина
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
безпілотник
Авдіївка
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Валерій Залужний
Колонка Згурця
наступ ЗСУ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
На фото: Володимир Зеленський
4 листопада, 2023 субота
"Це ризикована поїздка": експерт-міжнародник Семиволос про візит Зеленського до Ізраїлю
Габріелюс Ландсбергіс
4 листопада, 2023 субота
"Наші діти будуть проклинати нас у тих окопах, які ми їм копаємо": очільник МЗС Литви висловився про мир з РФ
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
5 листопада, 2023 неділя
США готуються до 3-ї світової на уроках війни в Україні
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.19
    Купівля 37.19
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 листопада
23:27
Дональд Трамп
Трамп відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Україну
23:03
Загибель помічника Залужного Чистякова
Голова МВС Клименко розповів про обставини загибелі помічника Залужного
23:01
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН Гуттереш заявив, що Газа перетворюється "на кладовище дітей"
22:57
Яхта Шахерезада
В Італії спустили на воду арештовану яхту Путіна
22:54
Live
Оновлено
Загибель помічника Залужного Чистякова
Помічник Залужного загинув внаслідок вибуху в Київській області
22:30
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Ізраїль вдарив по пускових точках та позиціях "Хезболли" у Лівані
22:08
Ексклюзив
Уряд України
Мінфін хоче стягнути з місцевих громад борги часів Януковича, - виконавчий директор Асоціації міст України
22:08
Оновлено
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
УПЛ: результати всіх матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу
22:07
Матеуш Моравецький
Дуда довірив Моравецькому право сформувати новий уряд Польщі
21:09
Володимир Зеленський
Зеленський розкритикував обговорення виборів під час війни
20:50
Оновлено
Керч. 4 листопада 2023 року
ЗСУ підтвердили пошкодження російського ракетоносія "Аскольд" під час атаки по заводу "Залив" у Керчі
20:23
Джарилгач
Окупанти знищили найціннішу степову ділянку Джарилгацького нацпарку, – Міндовкілля
20:20
Гітанас Науседа
Нові конфлікти відвертають увагу світу від України, яка є пріоритетом для Литви, - Науседа
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Драбина виборів і фіглярі хаосу
19:52
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
ПАР відкликає всіх своїх дипломатів з Ізраїлю
19:38
Ексклюзив
Російська пропаганда на тлі війни в Ізраїлі
Кремль удвічі наростив темпи пропаганди в Європі: у МКІП розповіли, на які 3 країни ЄС РФ поширюватиме її найбільше
19:26
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
Україна відновила контакти зі Сьєрра-Леоне на найвищому рівні після 20-річної паузи, - Зеленський
19:15
За добу на основних ділянках фронту відбулося 57 боєзіткнень, - Генштаб
19:13
Наслідки нічної атаки по Одещині 5 листопада
Центр стратегічних комунікацій спростував російський фейк, нібито в атаці по Одесі винна українська ППО
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 621 дня війни: Армія дронів за тиждень уразила 335 позицій росіян, а Україна нарощує виробництво власної зброї
18:50
Франція
Французька компанія підписала угоду про передачу Україні зброї на суму 36 млн євро
18:46
Kyiv Post поширив відео "зачистки" бойовиків Вагнера в Судані: на кадрах, імовірно, українські спецпризначенці
18:31
Дональд Трамп
Трамп заявив, що оцінка його статків неточна, а справа є спробою завадити балотуватися в президенти 2024 року
18:04
OPINION
Карл Волох
Звільнення Залужного заштовхне його у політику
18:03
Оновлено
гепатит А
На Вінниччині зафіксували вже 280 випадків захворювання на гепатит A, серед них 36 дітей
18:02
Херсонська область
РФ вдарила по житловому будинку в Томиній Балці на Херсонщині: поранений чоловік
17:52
Юрай Бланар
У Фіцо заявили, що засуджують вторгнення РФ в Україну, але необхідно припинити боротьбу й сідати за стіл переговорів
17:49
Молдова
Вибори у Молдові відбулися з безпрецедентним втручанням Росії, - спікер парламенту
17:47
Ексклюзив
вантажівки
Блокування кордону: в Центрі транспортних стратегій назвали головні вимоги польських перевізників
17:39
дрони 103-ї ТрО
За тиждень Армія дронів знищила рекордну кількість позицій росіян
17:23
мобілізовані РФ, Джанкой
У Джанкої окупант намагався вбити літню жінку: Атеш розповів про терор росіян проти цивільних на ТОТ
17:15
Оновлено
Путін
Reuters заявило, що Путін вирішив балотуватися у 2024 році. У Кремлі відреагували
17:12
Оновлено
Одеський художній музей, постраждалий внаслідок атаки РФ
Нічна атака на Одесу: від російських ракет постраждав художній музей, розташований у зоні охорони ЮНЕСКО
17:09
ПВК Вагнер
Кадиров заявив, нібито велика група ексвагнерівців вступила до батальйону "Ахмат"
16:58
Планував створити "Миколаївську народну республіку": на 15 років засуджено ексдепутата Миколаєва
16:49
на фото Дмитро Кулеба та Наледі Пандор
Кулеба запросив в Україну очільницю МЗС ПАР та ініціював проведення в Києві бізнес-форуму за участі африканських підприємців
16:46
Можуть працювати до 5 годин: ДСНС отримала від Канади 6 роботів для розмінування територій
16:36
Окупанти обстріляли з артилерії місто на Сумщині: від осколкових поранень померла літня жінка
16:17
Роберт Фіцо
Уряд Словаччини не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів від приватних виробників, - Фіцо
16:15
Оновлено
Олександр Дубінський
Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV