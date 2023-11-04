Росіяни біля Авдіївки накопичили ресурс удвічі більший, ніж був у них біля Бахмута, - "Інформаційний спротив"

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Найбільш небезпечне місце для Сил оборони України – це, звісно, Авдіївка, де росіяни збільшують накопичений ресурс. Якщо 10 жовтня ми говорили, що противник розпочинає наступальні дії та задіює ресурс 1-го армійського корпусу, також тоді використовувалась 20-та, 150-та мотострілецькі дивізії зі складу 8-ої загальновійськової армії РФ. А через майже півтора-два тижні вже мова йшла, що фактично уся 2-га загальновійськова армія РФ перебуває біля Авдіївки. Там зараз є 15-та, 21-ша та 30-та окремі стрілецькі бригади (ОБСр), тобто доволі серйозний потенціал", - зауважив військовий експерт.

Олександр Коваленко додав, що там вже також перебуває і 55-та ОБСр зі складу 41-ої загальновійськової армії РФ.

"Росіяни продовжують стягувати під Авдіївку достатньо серйозний ресурс. Для них це фетиш, такі ось вони маніакальні фетишисти щодо Авдіївки. І загально, якщо ми розглядаємо протяжність фронту, то біля Авдіївки зараз накопичено росіянами ресурсу навіть удвічі більше за своїми можливостями, ніж було біля Бахмуту. Це зараз найгарячіша та найнебезпечніша ділянка фронту саме для Сил оборони", - резюмував Коваленко.

Що відомо про наступ РФ біля Авдіївки

У Інституті вивчення війни вважали, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ у довгостроковій перспективі.

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.

28 жовтня в міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.

"Армія Inform" з посиланням на слова речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, повідомила, що за останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тис. своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин.

Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб посадити Україну за стіл перемовин.

30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, попри свої великі втрати, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.

4 листопада міністерство оборони Великої Британії зазначило, що протягом останніх трьох тижнів Росія, ймовірно, втратила близько 200 броньованих транспортних засобів під час своїх атак на місто Авдіївка Донецької області