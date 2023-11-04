Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни біля Авдіївки накопичили ресурс удвічі більший, ніж був у них біля Бахмута, - "Інформаційний спротив"
Ексклюзив

Росіяни біля Авдіївки накопичили ресурс удвічі більший, ніж був у них біля Бахмута, - "Інформаційний спротив"

4 листопада, 2023 субота
20:00
Війна з Росією

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зазначив, що Авдіївка зараз для Сил оборони України - найгарячіша та найнебезпечніша ділянка фронту, куди противник продовжує стягувати доволі серйозний ресурс

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Найбільш небезпечне місце для Сил оборони України – це, звісно, Авдіївка, де росіяни збільшують накопичений ресурс. Якщо 10 жовтня ми говорили, що противник розпочинає наступальні дії та задіює ресурс 1-го армійського корпусу, також тоді використовувалась 20-та, 150-та мотострілецькі дивізії зі складу 8-ої загальновійськової армії РФ. А через майже півтора-два тижні вже мова йшла, що фактично уся 2-га загальновійськова армія РФ перебуває біля Авдіївки. Там зараз є 15-та, 21-ша та 30-та окремі стрілецькі бригади (ОБСр), тобто доволі серйозний потенціал", - зауважив військовий експерт.

Олександр Коваленко додав, що там вже також перебуває і 55-та ОБСр зі складу 41-ої загальновійськової армії РФ.

"Росіяни продовжують стягувати під Авдіївку достатньо серйозний ресурс. Для них це фетиш, такі ось вони маніакальні фетишисти щодо Авдіївки. І загально, якщо ми розглядаємо протяжність фронту, то біля Авдіївки зараз накопичено росіянами ресурсу навіть удвічі більше за своїми можливостями, ніж було біля Бахмуту. Це зараз найгарячіша та найнебезпечніша ділянка фронту саме для Сил оборони", - резюмував Коваленко.

Що відомо про наступ РФ біля Авдіївки

У Інституті вивчення війни вважали, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ у довгостроковій перспективі.

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.

28 жовтня в міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.

"Армія Inform" з посиланням на слова речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, повідомила, що за останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тис. своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин.

Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб посадити Україну за стіл перемовин.

30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, попри свої великі втрати, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.

4 листопада міністерство оборони Великої Британії зазначило, що протягом останніх трьох тижнів Росія, ймовірно, втратила близько 200 броньованих транспортних засобів під час своїх атак на місто Авдіївка Донецької області

Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
3 листопада, 2023 п'ятниця
Хто такі єменські хусити і звідки в них балістичні ракети, щоб бити ними по Ізраїлю
Майк Тайсон
3 листопада, 2023 п'ятниця
Майк Тайсон розповів, що думає про шанси Усика після нокдауну Ф'юрі в бою з Нганну
російська армія, мобілізація
4 листопада, 2023 субота
ISW розповів, за яку ціну російські командири продають мобілізованих у ПВК
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.28
    Купівля 37.28
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
4 листопада
20:56
Ексклюзив
На фото: Володимир Зеленський
"Це ризикована поїздка": експерт-міжнародник Семиволос про візит Зеленського до Ізраїлю
20:54
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
У Криму військовий КамАЗ врізався в легкову автівку. Загинули діти
20:46
Оновлено
Ілюстративне фото
Росіяни атакували ракетами Полтавщину: загинула жінка, серед постраждалих діти
20:33
Оновлено
Керч. 4 листопада 2023 року
ЗСУ завдали ударів по суднобудівному заводу "Залив" у окупованій Керчі
20:32
Артем Довбик, Жирона, Ла Ліга
Довбик і Циганков принесли "Жироні" перемогу в матчі з "Осасуною"
20:09
Оновлено
обстріл, ППО
Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури в Дніпрі
20:02
OPINION
Віталій Кулик
На порозі Третьої світової війни
20:01
Оновлено
Херсон
Окупанти обстріляли Херсон: є загиблий, 4 людини поранено
19:36
Протягом доби на фронті відбулось 71 боєзіткнення, ЗСУ відбили 24 атаки ворога на чотирьох напрямках, - Генштаб
19:22
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС атакував військових Ізраїлю, скориставшись гуманітарним коридором для палестинців
18:40
безпілотник, дрон
США підтвердили польоти своїх неозброєних БПЛА над Газою з метою пошуку заручників
18:06
Оновлено
Ентоні Блінкен
"Припинення вогню зараз дозволить ХАМАСу перегрупуватися і повторити 7 жовтня", - Блінкен
18:05
OPINION
Євген Дикий
Воїни Гобітширу
18:03
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Насправді Залужний не каже, що ми зайшли вглухий кут": військовий експерт Самусь про статтю Головнокомандувача ЗСУ
18:00
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Чутки про смерть Путіна вигідні Кремлю, - Фейгін
17:58
Президент України Володимир Зеленський
"Трансформація нашої держави - це те, що нам самим потрібно": Зеленський про реформи, необхідні для вступу України до ЄС
17:56
Оновлено
Сектор Гази
ЦАХАЛ визнав авіаудар по машині швидкої допомоги в Газі, в ООН відреагували
17:42
Оновлено
землетрус
Кількість людей, що загинули під час землетрусу в Непалі, зросла до 157
17:35
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган сприятиме ратифікації членства Швеції у НАТО
17:22
обережно: міни
За час повномасштабної війни загинув 21 сапер ДСНС, ще 77 травмовані, - МВС
17:18
Оновлено
Херсонщина
РФ обстріляла три населених пункти на Херсонщині: поранено трьох чоловіків
17:00
Ексклюзив
Опозиційний політик Дуганов пояснив, чому багато бурятів воюють у армії РФ проти України
16:48
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина готова виступити гарантом безпеки Гази, - Ердоган
16:47
Оновлено
Негода
Сильні пориви вітру та дощ: ДСНС попередила українців про негоду
16:43
Міністерство оборони України
Неякісні бронежилети та шоломи: суд зобов'язав іноземного постачальника повернути Міноборони майже 400 млн грн
16:24
Вчені зі США знайшли залишки планети, після зіткнення якої з Землею сформувався Місяць
16:23
українські військові, Куп'янськ
На ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий росіяни призупинили наступ, бо зазнали значних втрат, - Сирський
16:12
Оновлено
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 листопада: євро знову дорожчає
16:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Гола правда від Залужного? Як Головнокомандувач ЗСУ вперше сказав дорослі речі про війну
16:06
Рустем Умєров
"Потрібен на певному напрямку": Умєров повідомив, що екскомандувача ССО Хоренка звільнили за його поданням
16:06
"Не подумала, п'яні були". Нацполіція прийшла до дівчат з Одеси, що зневажали Україну у відеострімі
16:00
Огляд
ЗРК "Бук-М1"
FrankenSAM: нове дихання старої зброї, як ЗСУ воюватиме американськими ракетами з радянського "заліза"
15:56
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
"Україна не просить для себе поблажок", - Зеленський про вступ до ЄС
15:38
Оновлено
Урсула фон дер Ляйєн
Перемовини щодо вступу України в ЄС можуть розпочатися до кінця року, - Урсула фон дер Ляєн
15:35
Володимир Зеленський
"Ніхто не тисне на мене сьогодні", - Зеленський про можливість перемовин з РФ
15:34
Цього року до іспанських Канарських островів прибула рекордна кількість мігрантів з Африки
15:32
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний назвав дві країни, від яких залежить майбутній світовий порядок
15:02
Зеленський і Залужний
"Усі втомлюються. Але це не патова ситуація", - Зеленський про статтю Залужного
14:54
Сектор Гази
Ситуація в Газі: ХАМАС каже про 9,5 тис. вбитих цивільних, США підрахували, що 2/3 населення сектору перебралися з півночі на південь
14:46
імпорт електроенергії
Унаслідок негоди частково без світла залишаються 2 регіони України: ситуація в енергосистемі станом на 4 листопада
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV