В ISW проаналізували статтю Залужного про позиційну війну в Україні
Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували статтю Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційну війну в Україні
Про це йдеться у звіті ISW.
Там вважають, що стаття Залужного "Сучасна позиційна війна та як її виграти" чіткіше розкриває його ідеї щодо змін, які має зробити Україна, щоб подолати поточну "позиційну" стадію війни, ніж інтерв'ю для The Economist.
"Позиційна війна стосується військових операцій, які не призводять до швидких або різких змін на лінії фронту, попри постійні зусилля обох сторін покращити свої позиції. Примітно, що Залужний у своєму есе не сказав, що війна зайшла в глухий кут, і не припустив, що Україна не може досягти успіху", - йдеться у звіті.
На думку експертів, у статті Головнокомандувач ЗСУ скоріше зосереджувався на поясненні того, що нинішній позиційний характер війни є наслідком техніко-тактичного паритету на полі бою та широкого використання мінних загороджень російськими та українськими військами.
Залужний розглянув можливості України перед викликами з боку Росії, включаючи значні втрати російської авіації, використання Україною західного ракетного та артилерійського озброєння, нездатність Росії скористатися своїми людськими мобілізаційними ресурсами через політичні, організаційні та мотиваційні проблеми.
Залужний дійшов висновку, що позиційна війна вигідна Росії, оскільки вона дозволяє затягнути війну та отримати переваги у певних сферах.
Генерал також заявив, що Україна чи Росія можуть повернутися до швидкої маневрової війни, якщо дозволять обставини. Для України це вимагатиме додаткових військових ресурсів від Заходу. Аналітики наголосили, що у тексті Залужного йшлося про те, як вийти з позиційної війни, а не про те, що війна зайшла в глухий кут.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist, опублікованій 1 листопада, зазначив, що війна РФ проти України може перейти в новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього.
- Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації.
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